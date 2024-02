Vogliono bloccare chiamate spam dal numero 3477449449: chi è che chiama oggi

In tanti qui in Italia, da alcuni giorni a questa parte, intendono bloccare chiamate spam dal numero 3477449449. Ora, considerando il fatto che anche a noi siano pervenute e che, come si può facilmente registrare sul web, la cosa appaia abbastanza diffusa, si potrebbe dire che non ci sia nulla di male a definire in questo modo le suddette “telefonate”. Si tratta di una pratica di marketing se vogliamo abbastanza aggressiva, anche perché è possibile che si venga richiamati anche dopo aver rifiutato la proposta commerciale iniziale. Resta da capire chi è che chiama oggi

Diversi utenti itendono bloccare chiamate spam dal numero 3477449449: capiamo chi è che chiama oggi

Si tratta di un numero che potrebbe creare confusione tra gli utenti, sulla carta indotti a pensare che si tratti dello stesso mittente che abbiamo preso in esame alcune settimane con un altro articolo. Le cose non stanno così, perché in quel frangente chi stava dall’altra parte del telefono affermava di volerci proporre servizi legati al mondo della formazione professionale. In questo caso, invece, si parla apparentemente di marketing puro, considerando quanto è stato proposto anche a noi nel corso delle ultime ore.

Tramite testimonianza diretta, possiamo dire che le chiamate provenienti dal numero 3477449449 in questo momento storico ci propongono soluzioni per la nostra linea fissa. L’operatore afferma di chiamare per conto di una famosissima compagnia telefonica, alla quale abbiamo chiesto successivamente se la promozione che ci è stata illustrata sia autentica o meno. Se ne parla anche su Tellows. Al momento non abbiamo ricevuto ancora una risposta, ma contiamo di saperne di più nelle prossime ore.

A prescindere dall’autenticità o meno dell’offerta in questione, oltre al fatto che si intende capire chi è che chiama oggi, ricordiamo a tutti che è possibile bloccare chiamate spam dal numero 3477449449 dall’elenco facilmente raggiungibile dall’icona con la cornetta. Selezionate il numero in questione e poi, dal menù, la voce utile per bloccare il mittente.

