Oggi è il turno di Mauro Corona morto: strane uscite e bufala sulle sue condizioni

Dopo tanti giri, la tornata delle bufale su personaggi famosi passati a miglior vita oggi investe Mauro Corona, dato per morto da alcuni post palesemente clickbait. Nonostante in genere siamo soliti puntare sul tag “acchiappaclick” al cospetto di iniziative del genere, questa volta l’immagine è costruita in modo così scorretto da farci sconfinare nel campo delle fake news. Già, perché la lettura di tutta questa storia è molto più semplice di quanto si possa immaginare secondo le informazioni venute a galla nell’ultimo anno.

L’origine della bufala su Mauro Corona morto: fake news oggi sulle sue condizioni

In passato abbiamo parlato di Mauro Corona in contesti completamente diversi, come osservato a suo tempo a proposito del commento del diretto interessato ad un’uscita di Fedez. Come nasce la bufala su Mauro Corona morto? A fine 2022, una pagina Facebook associata alla solita testata che da sempre segue questa pratica di giornalismo poco etica, ha pubblicato un post puntando tutto sulla foto dello scrittore.

Non contenti, hanno aggiunto il testo, all’interno dell’immagine che apparentemente lascia poco spazio a dubbi: “Non ce l’ha fatta, è morto“. Inutile dire che buona parte dei lettori abbia dato per scontata la notizia su Mauro Corona morto, o in alternativa abbia regalato click al pezzo linkato dagli admin nei commento. Solo aprendo l’articolo, però, si scopre che tutto sia riconducibile al racconto dell’uomo, che in passato ha parlato in tv della morte di un suo amico.

Dal nostro punto di vista, non possiamo fare altro che smentire in modo categorico la voce su Mauro Corona morto, visto che le sue condizioni di salute, al momento, non creano i presupposti per essere preoccupati. Come spesso e volentieri succede in questi casi, siamo soltanto al cospetto del pessimo tentativo di una pagina Facebook, pronta a fare qualsiasi cosa pur di generare click per il sito di riferimento.

