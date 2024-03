Oggi è il turno di Gareth Bale morto dopo un incidente: ennesima bufala del 2024

Pare essere arrivato il turno di Gareth Bale morto dopo un incidente, in riferimento all’ennesima bufala che sta prendendo piede anche in Italia nel 2024. Da alcuni giorni a questa parte si parla con insistenza di un grave episodio di cronaca che avrebbe visto protagonista l’ex calciatore che ha vinto praticamente tutto, a livello di club, con la maglia del Real Madrid. Secondo le nostre prime indagini, alcune tracce della notizia falsa sarebbero presenti prevalentemente su TikTok e su Youtube, tramite video che annunciano la bugia in questione.

Pare essere arrivato il turno di Gareth Bale morto dopo un incidente: occhio alla nuova bufala del 2024

Una vicenda che richiama in parte quella che abbiamo trattato nei giorni scorsi a proposito di Ezio Greggio, in merito ad una fake news che ha preso piede sui social senza alcun motivo ed in totale assenza di indizi che ci potessero in qualche modo preoccupare. Di tanto in tanto, come tutti sanno, emergono falsità del genere anche per i personaggi legati al mondo dello sport, al punto che oggi 23 marzo tocca smentire tutti i rumors riguardanti Gareth Bale morto dopo un incidente.

Per fortuna il campione gallese, esploso a fine 2010 con il Tottenham (memorabili le sue due performance in Champions League contro l’Inter, quando i nerazzurri erano campioni d’Europa in carica), è vivo e vegeto. Dunque, quella emersa fino a questo momento non è altro che l’ennesima bufala del 2024 con cui qualcuno prova a portarsi a casa visualizzazioni in modo scorretto. Noi, come sempre, ne prendiamo atto, constatando al contempo che non vi siano fonti fortunamente a sostegno di questi rumors.

In sostanza, smentiamo con forza tutte le voci che in queste ore stanno investendo Gareth Bale morto dopo un incidente, trattandosi ancora una volta di una bufala nel 2024 per coloro che sono sempre molto attenti a queste dinamiche.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.