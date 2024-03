Ci risiamo con il malore di Ezio Greggio morto oggi: terza bufala su di lui

Si torna a parlare del fantomatico malore di Ezio Greggio morto oggi, con la terza bufala su di lui. Ormai quando si leggono le notizie sulle morti dei personaggi famosi è sempre bene informarsi sulla fonte, il rischio infatti di imbattersi nell’ennesima bufala di questo genere è altissimo. In queste ore, ad esempio, è possibile notare un ritorno prepotente sui social della morte di Ezio Greggio, scomparso dopo una lunga malattia.

Massima attenzione al malore di Ezio Greggio morto oggi: massima attenzione all’ennesima bufala sul conduttore oggi

Terza bufala di questo tipo, dopo l’ultima trattata pochi mesi fa. Purtroppo, come ormai avviene in maniera piuttosto ciclica, capita che il conduttore storico di Striscia La Notizia sia immischiato in questa bufala. Non è la prima volta che leggiamo sui social post riguardanti la morte di Ezio Greggio, anzi sembra essere un’abitudine di questi anni e qualcuno tende sempre a cascarci.

Chiaramente si tratta della solita bufala che spesso viene condivisa attraverso dei video su Youtube o anche su TikTok, un tipo di diffusione tramite tali canali sempre più all’ordine del giorno. I meno attenti potrebbero credere a quest’ennesima bufala sulla morte di Ezio Greggio, con la solita didascalia che evidenzia il lungo calvario attraversato dal noto presentatore prima di spegnersi.

Già queste parole però devono far capire come si stia trattando di una notizia falsa, Ezio Greggio non ha mai parlato di una sua patologia che sta combattendo da anni, per fortuna sta bene e non deve fare i conti con nessun tipo di male. C’è però chi continua a divertirsi diffondendo sui social la notizia della morte di Ezio Greggio, una costante ormai delle fake news di questo genere.

Visto come viene riproposta praticamente una volta all’anno, sembra anche assurdo doverla smentire in continuazione. Non credete quindi a questa bufala, Ezio Greggio sta bene e continua a fare il suo lavoro senza alcun tipo di problema di salute. Tra l’altro, leggendo queste bufale, ci si può rendere sin da subito se si stia parlando di morte reale, visto come nessun telegiornale o testata giornalistica del nostro Paese ne abbia parlato.

Dunque, evitate di credere alla storia del malore di Ezio Greggio morto oggi, con la terza bufala sul suo conto in queste ore.

