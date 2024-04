Oggi danno per morto Klaus Schwab dopo il ricovero in ospedale: news già smentite

Arrivano proprio in queste ore alcune indiscrezioni che, secondo le informazioni da noi raccolte, sono già state smentite, visto che sui social è stata diffusa la voce che dà per morto Klaus Schwab dopo il ricovero in ospedale. Insomma, news prive di fonti, come spesso e volentieri succede quando su Facebook si comincia a ricondividere un contenuto senza link autorevoli alle spalle. Le speculazioni sono all’ordin del giorno ed evidentemente dobbiamo prenderne atto anche oggi 16 aprile.

Smentiamo le voci che danno per morto Klaus Schwab dopo il ricovero in ospedale oggi 14 aprile

Come se non bastassero le fake news sulla presunta scomparsa di Michael Schumacher, che abbiamo avuto modo di trattare nella giornata di ieri con un altro articolo, ora tocca approcciare anche il mondo della politica. Fatta questa premessa, proviamo ad anlizzare più da vicino la bufala dava e contina a dare per morto Klaus Schwab dopo il ricovero in ospedale, di cui si è tanto parlato da un po’ di tempo a questa parte.

La smentita alle news di oggi arriva direttamente da AP News, altro sito che si occupa di fact checking. Secondo quanto annunciato in giornata, tutto nasce da siti hanno iniziato a diffondere improvvisamente e senza ragioni apparenti rumors. Il tutto, alimentando ampiamente preoccupazioni. Solo ad una lettura più attenta, però, è venuta a galla la verità.

Niente Klaus Schwab morto, dunque, visto che si parla di un portale che afferma di pubblicare “satira, articoli di opinione comici ed editoriali”. Lo stesso che, a conti fatti ha pubblicato un articolo sul presunto ricovero di Schwab. Un portavoce del WEF ha detto all’Associated Press che le affermazioni non sono vere.

Ricapitolando, non abbiamo motivo di alimentare le indiscrezioni su Klaus Schwab, visto che non abbiamo conferme neppure sul fantomatico ricovero in ospedale secondo quanto trapelato sul noto economista tedesco.

