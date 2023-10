Oggi danno per morto Alberto Urso: false le ultime notizie sul tenore scoperto da De Filippi

Ancora una fake news su un personaggio famoso in questo 2023, se pensiamo che oggi 10 ottobre alcuni utenti danno per morto Alberto Urso. Senza girarci troppo intorno, vi diciamo che sono totalmente false le ultime notizie sul tenore scoperto dalla trasmissione televisiva Amici di Maria De Filippi. Una pratica sempre più diffusa quella alla quale stiamo assistendo in Italia, con alcune varianti che vale la pena prendere in esame affinché sempre meno persone ci caschino.

Alcuni utenti oggi danno per morto Alberto Urso: bufala sulle ultime notizie riguardanti il tenore scoperto da Amici di Maria De Filippi

Come avvenuto domenica scorsa con Fedez, stando anche al nostro articolo prontamente portato all’attenzione dei lettori, la fake news ha preso piede su YouTube con un video totalmente privo di fonti autorevoli. Di chi siamo parlando oggi? Alberto Urso è un cantante, tenore, polistrumentista, compositore e musicista italiano, nato a Messina il 23 luglio 1997. Ha iniziato a studiare musica all’età di 10 anni, diplomandosi in teoria e solfeggio con il massimo dei voti al Conservatorio di Messina. Ha poi conseguito la Laurea Magistrale in Canto Lirico al Conservatorio di Matera.

Nel 2019 ha partecipato alla diciottesima edizione del talent show Amici di Maria De Filippi, vincendo il programma. Il suo debutto discografico è avvenuto nello stesso anno con l’album “Solo”, che ha raggiunto la prima posizione della classifica FIMI. Purtroppo, negli ultimi giorni hanno preso piede indiscrezioni totalmente infondate sulle sue condizioni di salute, al punto da preoccupare non poco i tanti fans.

Ecco perché questo martedì si è reso necessario il nostro intervento, provando a gettare acqua sul fuoco. A noi, allo stato attuale, non resta altro da fare che smentire in modo categorico e netto le voci secondo cui sarebbe morto Alberto Urso. Valutate sempre con grande attenzione l’autorevolezza delle fonti che finiscono sotto la vostra lente d’ingrandimento.

