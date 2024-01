Occhio alle tesi non confermate su malattia di Gigi Riva e causa morte dell’ex calciatore

Bisogna fare attenzione alle tesi non confermate su malattia di Gigi Riva, con un particolare riferimento alla questione causa morte dell’ex calciatore. La morte di Gigi Riva ha sconvolto il panorama calcistico italiano e non solo, con tanti messaggi di cordoglio nei confronti della famiglia del grande uomo e grande calciatore che è stato.

Attenzione alle tesi non confermate su malattia di Gigi Riva e causa morte dell’ex calciatore del Cagliari

Situazione parzialmente analoga rispetto a quella trattata la scorsa settimana con Kate Middleton. Una notizia arrivata di punto in bianco nella serata di ieri che non era assolutamente scontata, nonostante Gigi Riva soffrisse da tempo di una grave patologia. Andando più nel dettaglio Riva era affetto da una vasculopatia pluridistrettuale.

Nella mattinata di ieri era stato ricoverato all’ospedale Brotzu di Cagliari per una sindrome coronarica acuta. I medici gli hanno consigliato immediatamente di sottoporsi ad un’angioplastica coronarica, operazione che però Riva ha rifiutato. I medici lo hanno messo subito al corrente dei rischi a cui andava incontro non operandosi, ma l’ex calciatore 79enne ha preferito aspettare per consultarsi con i familiari.

Situazione che però gli è stata fatale, visto come sia avvenuto un netto peggioramento delle sue condizioni di salute intorno alle 18 del pomeriggio di ieri, i vari tentativi di rianimarlo sono stati inutili ed alla fine è stato anche sottoposto ad un’angioplastica d’urgenza, ma purtroppo era troppo tardi. Alle 19.10 è stato annunciato il decesso di Gigi Riva.

Il direttore di Cardiologia Marco Corda ha spiegato di aver subito avvertito il figlio sui rischi a cui andava incontro Riva senza l’operazione di angioplastica, aveva cercato in tutti i modi di convincerlo ad operarsi, ma alla fine ha prevalso la sua decisione. Purtroppo la grave patologia di cui soffriva Gigi Riva gli è stata fatale, ma probabilmente avrebbe vissuto un po’ di tempo in più se avesse deciso di sottoporsi nella mattinata di ieri a quest’operazione di angioplastica.

In situazioni del genere, come spiegato dai medici, c’è il rischio che in poco tempo tutto possa precipitare ed a quel punto qualsiasi tipo di intervento risulta essere inutile. Si è atteso troppo, ma in questi casi non si può operare un paziente senza il suo consenso. Come sempre, mille ipotesi sul vaccino Covid che avrebbe determinato questa situazione, ovviamente senza prove. Insomma, occorre prudenza e rispetto quando si parla della presunta malattia di Gigi Riva e causa morte dell’ex calciatore del Cagliari.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.