Occhio ai finti IBAN per l’alluvione in Emilia Romagna: i 4 codici validi e verificati ad oggi

Occorre fare molta attenzione in questi giorni ai falsi IBAN per l’alluvione in Emilia Romagna, considerando il fatto che qualcuno pare stia facendo girare codici non ufficiali per effettuare donazioni. Se da un lato la macchina solidale pare essere già in movimento, come abbiamo osservato nella giornata di ieri con un approfondimento dedicato all’iniziativa di Unieuro, purtroppo non manca chi come sempre prova ad approfittare di situazioni simili. Ecco perché è necessario memorizzare la nostra guida utile di oggi.

Per farvela breve, occorre fare molta attenzione ai finti IBAN per l’alluvione in Emilia Romagna, soprattutto se pensiamo al fatto che, come riporta Repubblica, allo stato attuale abbiamo quattro codici validi e verificati ad oggi. Si parte dalla Regione Emilia Romagna, con il conto IT69G0200802435000104428964 (codice Bic Swift UNCRITM1OM0 dall’estero), con donazioni che dovrano essere intestate all’Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile dell’Emilia-Romagna, ricordando di di ineserire come causale “Alluvione Emilia-Romagna”.

In seconda istanza, abbiamo il Comune di Faenza con coordinate bancarie “IT20V0627013199T20990000808“, per il quale potrete inviare un bonifico bancario con causale “Donazione emergenza alluvione 2023”. Torna utile anche il Comune di Imola, per il quale abbiamo il conto bancario con Iban IBAN IT91J0503421002000000005271, impostando la causale “donazione emergenza alluvione 2023”. Infine, c’è la Provincia di Modena con conto corrente IT52M0200812930000003398693, verso cui è possibile donare inserendo la causale “alluvione Emilia-Romagna”.

Insomma, bisogna stare alla larga dai finti IBAN per l’alluvione in Emilia Romagna, al punto che nella giornata di oggi abbiamo deciso di intervenire portando alla vostra attenzione i codici validi e verificati. Vi faremo sapere nel caso in cui la lista dovesse allungarsi nel corso dei prossimi giorni, come spesso avviene in circostanze simili qui in Italia.

