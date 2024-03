Occhio a parlare di truffa Shein con il gioco dei 300 euro: la stampa riprende un vecchio annuncio

Occorre fare attenzione, in queste ore, quando si parla frettolosamente di truffa Shein con il gioco dei 300 euro, considerando anche quanto abbiamo letto sui giornali negli ultimi giorni. Nello specifico, in seguito ad alcune segnalazioni che ci sono pervenute proprio in queste ore, abbiamo preso che la stampa abbia a conti fatti ripreso un vecchio annuncio pubblicato dall’azienda. Già, perché la scorsa estate c’è stata evidentemente una truffa che ha preso di mira questa piattaforma, ovviamente inconsapevole e non responsabile di quanto avvenuto.

Non ha senso parlare di truffa Shein con il gioco dei 300 euro: i giornali stanno riprendendo un vecchio comunicato ufficiale

Altro contributo sulla storia della settimana, dunque, dopo le informazioni che abbiamo condiviso nei giorni scorsi, nel tentativo di invitarvi semplicemente alla prudenza in merito ad alcuni post diventati virali sui social. Per quale motivo adesso inviatiamo tutti ad evitare di soffermarsi sulla presunta truffa Shein con il gioco dei 300 euro? In un primo momento, almeno in parte, ci siamo “cascati” anche noi, visto che alcuni link rialimentati dagli stessi clienti hanno fatto scattare l’alert all’interno del nostro team.

L’assistenza, da noi intercettata, non ha smentito la campagna in questione, pur confermandola con lunghi giri di parole (probabile che la risposta sia pervenuta da personale non italiano). A prescindere da questo, comunque, pare non ci siano controindicazioni nei link referral che servono a tracciare gli iscritti da noi generati. Certo, raggiungere la soglia massima del buono sconto pari a 300 euro è missione complicata, per non dire quasi impossibile, ma questo non giustifica il fatto che si parli di truffa Shein a cuor leggero.

A maggior ragione se pensiamo che la stampa abbia ripreso un vecchio annuncio, riguardante il comunicato ufficiale dello staff risalente a giugno 2023. In quel caso, in effetti, ci fu una truffa Shein generata da malintenzionati di terze parti, mentre con il gioco che fa vincere il buono di 300 euro non abbiamo motivi per preoccuparci.

