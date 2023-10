Occhi aperti con l’email da Mercer Recruitment: cosa fare con il messaggio di Gina in Italia

Bisogna fare molta attenzione, in queste ore, ad un messaggio arrivato via email a tantissimi utenti in Italia da parte di una certa Gina, con un chiaro riferimento alla presunta ricerca di personale da parte di Mercer Recruitment. Come avrete notato con la mascherina che abbiamo utilizzato ad inizio articolo, per scrupolo abbiamo evitato di utilizzare tag netti come “truffa“, a differenza di quanto avvenuto non molto tempo fa con un altro messaggio finto di Agenzia delle Entrate.

Facciamo attenzione all’email da Mercer Recruitment: approccio gisuto al messaggio di Gina in Italia

Secondo le segnalazioni che ci sono pervenute, in sostanza, uno strano messaggio sta arrivando ad utenti evidentemente iscritti a qualche database. Difficile dire se si tratti dell’azienda in questione o, in caso di truffa, di soggetti esterni. Insomma, è possibile che il vostro indirizzo di posta elettronica sia finito nelle mani sbagliate e che, in realtà, non siate mai stati contatti in modo ufficiali con una nuova email da Mercer Recruitment. In entrambe le circostanze (la prima, francamente, sembra assai improbabile vista la mole di persone che afferma di aver ricevuto la comunicazione in questione), occorre prudenza.

In parole povere, cosa fare con il messaggio di Gina in Italia? Qualora l’email che stiamo portanto alla vostra attenzione sia arrivata anche nella vostra inbox, evitate assolutamente di selezionare eventuali link o di richiamare qualche recapito telefonico indicato. Al più, recatevi nella sezione di Mercer Recruitment, all’interno del sito ufficiale di Mercer Italia, ed inviate un messaggio illustrando la situazione. Solo l’eventuale risposta a questo vostro messaggio potrà essere considerata autentica senza dubbio alcuno.

Non sarebbe la prima volta che qualche malintenzionato finisca per usare questi mezzucci, nel tentativo di ingannare gli utenti meno esperti su queste dinamiche. Il discorso vale per tutte le presunte email di Mercer Recruitment, che potrebbe essere tranquillamente all’oscuro del messaggio firmato da una certa Gina qui in Italia.

