Nuova notifica del Codacons contro Fedez, il commento: “Buongiornissimo”

Di nuovo il Codacons contro Fedez, e a questo giro sono ignote le cause. Federico Lucia ha mostrato un filmato nelle stories in cui mostra la busta di un atto giudiziario ricevuto dall’associazione. Per il rapper e imprenditore milanese sono giorni di grandi polemiche, specialmente a seguito del finto spot elettorale per il suo nuovo album Disumano.

Per il momento Fedez non ha rilasciato altri commenti, ma è chiaro che per lui si apre l’ennesima battaglia contro il Codacons che in precedenza ha più volte attaccato il rapper per diversi motivi. Tra le ipotesi più accreditate c’è quella della finta campagna elettorale creata da Fedez per promuovere l’album Disumano, una vera e propria emulazione delle strategie politiche di ricerca del consenso. Fedez, in ogni caso, sta creando manifesti altamente provocatori contro la politica più conservatrice che il rapper individua nel centro destra di Pillon, Salvini e Giorgia Meloni.

Presto si potranno conoscere maggiori dettagli sulla nuova comunicazione del Codacons contro Fedez.

