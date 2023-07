Nuova legge su modifica Costituzione ed iniziativa legislativa popolare: WhatsApp serve a poco

Sta circolando tanto sui social, soprattutto su WhatsApp, una catena relativa alla possibile nuova legge su modifica Costituzione, con tanto di iniziativa legislativa popolare. Il presupposto dal quale partire in questo frangente è il medesimo che abbiamo provato ad evidenziare nel 2020, quando sul nostro sito ci siamo ritrovati costretti ad affrontare tematiche simili. Vi rimandiamo a quel pezzo per trovare tutte le spiegazioni del caso, pur evidenziando un paio di novità che nel frattempo sono venute a galla.

Sui social si spinge la nuova legge su modifica Costituzione ed iniziativa legislativa popolare: occhio al ruolo di WhatsApp

Il presupposto dal quale partire, oggi come allora, è che nessuno qui mette in discussione i contenuti della battaglia portata avanti da alcuni italiani. Allo stesso tempo, però, è giusto evidenziare cosa torni utile e cosa non abbia valore quando si parla di nuova legge su modifica Costituzione da spingere attraverso una nuova iniziativa legislativa popolare nel nostro Paese. Sottolineando, come accennato, che WhatsApp serva a poco.

Già, perché le interazioni social non vi faranno raggiungere la meta finale. Al contrario, come riportato tre anni fa, è cruciale presentare in cancelleria una proposta di legge ben articolata e redatta nel giusto formato, affinché si possano gettare le basi per un buon verbale di presentazione.

Dunque, occorre stendere una proposta di legge articolata, in modo da presentarla in Cancelleria della Corte di Cassazione. Solo a quel punto ha senso far partire le raccolte firme, con l’obiettivo di arrivare alle 50.000 sottoscrizioni. Rispetto al 2020, come evidenziato da alcune fonti, abbiamo avuto un risultato per certi versi storico con l’approvazione in prima lettura in aula il 3 novembre 2021 dell’AS 865. Si trattava di un disegno di legge costituzionale di iniziativa popolare riguardante l’introduzione nell’art. 119 della Costituzione del concetto di insularità. Prima di allora non erano stati raggiunti risultati migliori.

Sempre in tema di una nuova possibile legge su modifica Costituzione ed iniziativa legislativa popolare, è stata introdotta da ultimo, tramite d.l.77/2021, in concetto di firma online.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.