Nulla da temere con il Samsung Galaxy S23 a prezzo basso a fine luglio con offerta Amazon

Non abbiamo nulla da temere con il Samsung Galaxy S23 a prezzo basso a fine luglio, in relazione all’ultima offerta Amazon. Sconto super interessante su Amazon per il Samsung Galaxy S23, ultimo top di gamma dell’azienda sudcoreana che si ritrova ad un prezzo davvero molto conveniente. Il modello in offerta si presenta nella colorazione Phantom Black e con ben 256GB di memoria interna.

Tutto in regaola con il Samsung Galaxy S23 a prezzo basso a fine luglio: analizziamo la nuova offerta Amazon

Di sicuro non fa parte della lista degli smartphone fuori dai piani di WhatsApp, in merito ad un recente approfondimento. Il famoso sito di e-commerce propone quest’oggi questo Samsung Galaxy S23 alla cifra di 559 euro che è il risultato di uno sconto del 19% applicato sul prezzo precedente di 669 euro. Rispetto quindi a qualche settimana fa, si ha l’opportunità di acquistare tale top di gamma Android ad un costo sicuramente più conveniente, offerta da cogliere assolutamente al volo.

C’è disponibilità immediata sul famoso sito di e-commerce e non ci sono costi aggiuntivi relativi alla spedizione, in pochi giorni questo Samsung Galaxy S23 arriverà direttamente nelle vostre case. Altro aspetto di rilievo che bisogna prendere in considerazione per quest’offerta, è sicuramente la possibilità di pagare questo dispositivo Android a rate grazie a Cofidis.

Si ha l’opportunità di dilazionare la spesa totale nel tempo, in questo modo la cifra non sarà spesa in un’unica volta e più utenti avranno modo di pensare a questo tipo di acquisto. Per quanto riguarda le specifiche tecniche abbiamo già detto che questo Samsung Galaxy S23 si presenta nella colorazione nera con 256GB di memoria interna, ma approfondiamo alcuni dati. Il display è un AMOLED 2X da 6,1 pollici che risulta essere protetto dal Gorilla Glass Victus 2.

Lato hardware spicca il processore Snapdragon 8 Gen 2 con ben 8GB di RAM, un dispositivo Android davvero molto potente. L’aspetto fotografico invece è condizionato dalla presenza di una tripla fotocamera posteriore da 50 megapixel, 10 megapixel e 12 megapixel. Quella anteriore è invece da 12 megapixel. Tra l’altro si ha la possibilità anche di girare video in 8K.

Infine bisogna segnalare la presenza di una batteria da 3900 mAh. Cosa aspettate ad approfittare di tale offerta?Dunque, tutto confermato a proposito del Samsung Galaxy S23 a prezzo basso a fine luglio con offerta Amazon.

