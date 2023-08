Nubifragi al Nord, e anche i treni per la Francia si fermano

Un’Italia spezzata in due dagli eventi climatici avversi: piogge e venti sferzanti al Nord, il ritorno del caldo più rovente al Sud.

Mentre una frana nella Savoia Francese ferma il traffico ferroviario per giorni, l’Italia conta gli eventi climatici estremi: 49 in due giorni.

Alla faccia di chi nega il cambiamento climatico, dall’acqua alta a Venezia fino alle frane in Savoia, ANSA ha censito in due soli due giorni ben 49 eventi estremi, cui aggiungere gli effetti dell’onda di calore nel Meridione.

Ricordiamo che l’anormalità non è nell’avere piogge e siccità di per sé, ma nell’avere eventi sempre più estremi concentrarti in un intervallo di tempo sempre più ristretto.

L’andamento è ormai “a mazza di hockey”: un mondo dove non ci sono più “su e giù” climatici, ma al massimo un minimo giù al quale seguono una serie di su destinati a non interrompersi.

Eventi climatici estremi che di fatto estremi rischiano di non esserlo perché concentrano in pochi giorni quello che i nostri antenati avrebbero visto in mesi ed anni, ed ogni anno le cose vanno peggio.

