Ci segnalano i nostri contatti un tweet che contiene l’immagine di un termometro piazzato in una farmacia asseritamente di Taranto riportante una temperatura di 53°C.

Una successiva didascalia aggiunge che “sono anni che il caldo record non è una notizia”.

In realtà la semplice condivisione dell’articolo veicola un contenuto sviato e non corrispondente alla realtà storica dei fatti. Ma andiamo con ordine.

No, non ci sono stati 53 gradi celsius a Taranto ad Agosto 2017

Partiamo dal dato Meteo: il 4 agosto a Taranto, secondo la rilevazione della stazione Meteo di Taranto Grottaglie, c’è stata una temperatura media di 37 gradi Celsius con una minima di 32°C e una massima di 41°C.

Inoltre il record attuale Italiano si è toccato nel 2022 in Sardegna con una temperatura rilevata al suolo (diversa da quella ambientale) di 51°C e nel 2023 il record per la temperatura ambientale di 48.2°C di Jerzu e Lotzorai.

Temperature ne converrete abnormi, ma incompatibili con la presunta temperatura di 53 Gradi Celsius.

L’ipotesi più probabile, formulata nei commenti di riposta al tweeet, porta a ritenere che vi sia un grave errore di metodo nella misurazione “a fotografia”: escludendo artefatti, la foto infatti potrebbe ritrarre i risultati di un termometro mal calibrato o mal posizionato, contrastante coi dati della locale stazione meteo.

La situazione non cambia

Come abbiamo però visto, si applicano integralmente le stesse considerazioni legate alla presunta (e riscontrata falsa) siccità a Roma del 1967 e altri eventi siccitosi dalle temperature alte in passato.

Semplicemente un ipotetico momento di siccità, reale o (in questo caso) solo presunto non basta a negare l’esistenza di un trend in ascesa, nel quale non si parla più del singolo evento anormale, ma di una progressione di eventi anormali “a mazza di hockey”

Laddove ai “su e giù” di un tempo si succede l’esistenza di solo “su”.

Conclusione

La stazione meteo di Taranto Grottaglie non ha riscontrato la temperatura contenuta nella foto, dovuta probabilmente ad artefatti del mezzo di misurazione imperfetto usato. Inoltre la stessa “metodologia” di ricercare un singolo evento, avvenuto o meno, non rileva nulla alla misurazione di una progressione in atto.

