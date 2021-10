Novax si rivolge ai senza tetto: risposta epica del clochard

Questa sì va tra le segnalazioni divertenti: la risposta epica del clochard ai novax dimostra che a volte chi è più fortunato non sempre ha astuzia, intelligenza e prontezza di chi dalla vita ha avuto poco, ma cerca di farlo contare.

La storia parla di Ray (anche se avessimo il cognome, per privacy e modestia non lo daremmo), un clochard. Un senza tetto, una persona descritta come buona e dolce, amata dalla popolazione. Una figura che, se non fossimo ad Hollywood, sarebbe sovrapponibile ai vagabondi nelle nostre città, persone “invisibili” che vivono con poco.

Anche lì, con un copione che si è visto anche da noi un assai sparuto corteo novax, alla chetichella, ha deciso di sostituire alla presenza fisica la capacità di far chiasso.

A questo punto la scena diventa il trionfo comico della risposta epica del clochard Ray.

Una donna, armata di megafono, urla per le strade:

E Ray, con prontezza di riflessi dovuta all’essere usato come l’ennesimo esempio novax del tutto inattinente con la realtà dei fatti, risponde alla donna senza neppure scomodarsi, ottenendo uno sguardo di rabbia di uno dei manifestanti evidentemente colpito al cuore dalla risposta. Breve. Semplice. Essenziale.

L’improbabile (ma assai più credibile dei suoi avversari) eroe arriva quindi con l’immancabile carrellino e, senza disturbarsi a fermarsi ma con passo lento e pacato risponde.

La storia non finisce con l’epica risposta di Ray ai novax.

Hollywood Blvd, Saturday, 11:22 AM:

ANTI-VAXX PROTESTER: Do you see all of these homeless people around. Are they dead in the street with COVID? Hell no. Why?

HOMELESS PERSON (walking by): Because I’m vaccinated you dumb fuck. pic.twitter.com/rPskpOqtKs

— Film The Police LA (@FilmThePoliceLA) October 6, 2021