Non vedrete più alcuni contatti online su WhatsApp: chiarimenti sull’aggiornamento

Sta tornando ad essere caldo un tema come quello relativo ad alcuni contatti che non appaiono online su WhatsApp. Appare evidente che la situazione non sia chiara per tutti, dopo quello che vi abbiamo riportato nei giorni scorsi. Proviamo, dunque, ad essere più chiari, anche perché c’è addirittura chi avanza tesi complottiste che vanno smentite nel modo più assoluto. Tutto ruota attorno ad un aggiornamento che ci apprestiamo a toccare con mano a bordo di dispositivi Android ed iPhone, a stretto giro.

Niente contatti online su WhatsApp: servono precisazioni sull’aggiornamento

Fondamentalmente, nel caso in cui non dovessimo vedere determinati contatti online su WhatsApp, non dipenderà necessariamente da una loro azione nei vostri confronti. Certo, è possibile che siate stati bloccati, ma stando ad alcune informazioni che abbiamo raccolto di recente, servono necessariamente dei chiarimenti sull’aggiornamento pronto alla distribuzione anche qui in Italia. Tutto nasce dalla volontà da parte dello staff di proteggere la privacy del pubblico.

A tal proposito, evidenziamo che non ci sarà alcuna novità per i contatti più stretti. Neanche dopo l’introduzione dell’aggiornamento in questione. Diversamente, non vedremo contatti online su WhatsApp nel caso in cui queste persone non ci abbiano memorizzato in rubrica. L’obiettivo, infatti, è quello di assicurare la giusta privacy tra individui che evidentemente non hanno una relazione così stretta. Colui o colei che invece vogliono “esporsi” sotto questo punto di vista, non dovranno fare altro che modificare alcune impostazioni dell’app.

Come? Basta recarsi nel menù delle stesse impostazioni, quindi su account, privacy ed infine impostare la voce “ultimo accesso” come si preferisce. Lì, infatti, chiunque può decidere se apparire online su WhatsApp ad altri o meno. Con tutte le eccezioni del caso. L’aggiornamento ormai prossimo al rilascio, in sostanza, non dovrebbe rivoluzionare più di tanto il modo in cui siamo abituati ad interagire con la nota piattaforma.

