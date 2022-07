Non trovano pace per Paola Egonu con Michal Filip e senza fidanzata: “Solo una copertura”

Quando alcuni personaggi politici mettono nel mirino determinati simboli dello sport, succede di tutto, come abbiamo osservato in queste ore Paola Egonu in vacanza insieme a Michal Filip e senza la fidanzata che in tanti si sarebbero aspettati di osservare. Effettivamente, ad un anno di distanza dalle Olimpiadi in cui la giocatrice è stata grande protagonista, occorre sottolineare per l’ennesima volta che non sia lesbica. In linea con quanto abbiamo scritto durante l’estate 2021.

Delusi da Paola Egonu in vacanza insieme a Michal Filip e senza la fidanzata

Nonostante la coppia appaia felice e spensierata, in vista di una nuova stagione di volley che vedrà entrambi impegnati in Turchia, c’è chi non si rassegna nel non vedere Paola Egonu in compagnia di una fidanzata sui social. Ritenendo che Michal Filip sia solo una copertura. Tutto ciò, nonostante la pallavolista azzurra in passato abbia semplicemente fatto sapere di essere stata attratta da un’ex compagna di squadra, ribadendo a più riprese di non essere lesbica:

“Sì certo, mi pare palese sia solo una copertura per nascondere la sua fidanzata”;

“Il mio problema non è con chi stia, quello che non capisco è l’urgenza di farlo sapere sempre e comunque al mondo come se fosse la news del secolo. Sarebbe bello tornare a quando si parlava di sport per gli sportivi e la vita privata restava tale”;

“Ormai è diventato di moda fare coming out si può far parlare di sé per settimane e ci si guadagna dagli articoli. Quasi quasi ci provo anche io”;

“Ora smetteranno di intervistarla ogni due secondi”;

“La sessualità è una cosa personale e per questo non deve essere sbandierata ai 4 venti, altrimenti uno fa coming out poi il contro coming out“.

Appare chiaro, considerando anche queste reazioni, che personaggi come Paola Egonu siano destinati ad andare incontro a critiche e cattiverie a prescindere da quello che fanno. Basti pensare che ora, per coerenza, qualcuno vorrebbe vederla con una fidanzata e non con Michal Philip.

