Ribadire ad Adinolfi che Paola Egonu non ha la fidanzata, non è lesbica ed ha vinto di tutto

Dà quasi fastidio doverlo fare e per certi versi pare superfluo, ma in queste ore bisogna ricordare a Mario Adinolfi alcune cose su Paola Egonu. La pallavolista italiana, scelta come portabandiera olimpica, ha guadagnato in tutto e per tutto un onore del genere, ma soprattutto non ha la fidanzata. Nella giornata di ieri abbiamo già pubblicato un articolo in merito, ma considerando il fatto che determinate polemiche non si siano placate, con relative fake news affiancate, è impossibile non tornare su questa telenovela.

Niente fidanzata per Paola Egonu: un chiarimento a Mario Adinolfi

Il nostro secondo editoriale nasce da un tweet di Mario Adinolfi, il quale dopo la prima sparata social su Paola Egonu ha provato ad addolcire la pillola. Come? Approvando quanto scritto da altri, a proposito del fatto che nessuno neghi i meriti sportivi di questa ragazza, ma che la scelta sia stata puramente incentrata sul politicamente “corretto”. Del resto, a suo dire la pallavolista è nera ed è lesbica, come si comprende istantaneamente consultato il post incriminato.

Già ieri abbiamo dimostrato non solo che Paola Egonu non abbia la fidanzata, ma che un paio di mesi fa abbia precisato di essersi semplicemente innamorata di una collega in passato. Lei lo ha detto in modo esplicito: “Non sono lesbica”. Premesso che, se anche fosse, non ci sarebbe nulla di male, è giusto che le sue parole abbiano una valenza maggiore rispetto a quanto riportato da Mario Adinolfi. Del resto, chi meglio di lei può raccontare la sua vita privata? In Italia, forse, non basta neppure questo.

Al di là dei discorsi sulla fantomatica fidanzata di Paola Egonu, a Mario Adinolfi serve anche una ripassata su quanto abbia vinto la pallavolista. Basta recarsi su Wikipedia, trovando tra le altre cose lo scudetto di quest’anno vinto con la maglia di Conegliano, senza dimenticare le 4 Coppe Italia e le 3 Supercoppe italiane di volley. Ancora, in ambito internazionale abbiamo 2 Champions League e un Mondiale per club. Per dire.

