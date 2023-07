Non si vedono canali Mediaset oggi: problemi ricezione in diverse aree

Non esistono soluzioni definitive, ma occorre ugualmente qualche precisazione per tutti coloro secondo cui non si vedono canali Mediaset oggi. Ci sono, infatti, problemi di ricezione che ci portano ad un livello nettamente più avanzato rispetto a quanto riportato mesi fa in altri contesti. Cosa fare in situazioni del genere? Inutile soffermarsi su guide varie, solitamente utili solo in seguito all’implementazione di una nuova tecnologia, che richiede sempre dispositivi aggiornati o quantomeno una nuova sincronizzazione dei canali.

Confermato che non si vedono canali Mediaset oggi: riscontri sui problemi ricezione in diverse zone d’Italia

Non è questo il caso, fermo restando che il discorso debba essere scisso in due blocchi. Da un lato, infatti, non si vedono canali Mediaset nel comasco, in seguito ai violenti temporali dei giorni scorsi. La caduta di alberi, ad esempio, ha provocato dei danni strutturali che hanno messo seriamente in discussione il corretto funzionamento delle antenne. A tal proposito, i vari sindaci delle aree coinvolte hanno fatto sapere che il personale addetto sia costantemente all’opera per ripristinare tutto nel più breve tempo possibile.

Il vero caso consiste nel fatto che non si vedono canali Mediaset anche in altre zone del Paese. Ad esempio, negli ultimi due giorni ci sono state diverse segnalazioni sia in Puglia, sia in Calabria. Al momento della pubblicazione del nostro pezzo non ci sono comunicazioni ufficiali da parte dell’azienda, ma potrebbero essere guasti di zona che verranno affrontati nei prossimi giorni. Difficilmente i problemi di ricezione saranno archiviati durante questo fine settimana.

La situazione dovrebbe essere più chiara durante il weekend, ma ad oggi non sono isolate le segnalazioni secondo cui non si vedono canali Mediaset, con problemi ricezione in diverse aree che devono essere analizzati in modo specifico. Mancano anche riscontri social, che farebbero comodo per mettere a fuoco tutta questa storia.

