Non si placano le leggende su Bohemian Grove ed il pugile Ryan Garcia oggi 11 marzo

La vicenda del pugile Ryan Garcia che sarebbe stato rapito dalla presunta setta Bohemian Grove non lascia tregua. E, a quanto pare, ha sollevato un polverone che merita ulteriori approfondimenti anche qui in Italia, dopo le informazioni che abbiamo provato a condividere nella giornata di ieri con un primo articolo a tema. Ora, il fatto che il 25enne stia vivendo un momento molto particolare al di fuori del ring è assolutamente fuori discussione, ma questo non dà il diritto a nessuno di alimentare voci senza fonti e quelle che, senza prove, restano leggende metropolitane.

Non si fermano le voci su Bohemian Grove ed il pugile Ryan Garcia oggi 11 marzo: rapimento mai confermato

Partiamo dal fatto che, come evidenziato da fonti estere, lo stesso Ryan Garcia avrebbe pubblicato una diretta Instagram per affrontare argomenti delicati, come il caso dei tanti bambini scomparsi in giro per il mondo. Al contempo, nessuno nega che alcuni tweet pubblicati nelle ultime settimane evidenzino un momento non semplicissimo per lui. Ci sarebbero anche le dichiarazioni della sua ex compagna, detta della quale Garcia avrebbe fatto uso di droghe.

Ad oggi non abbiamo esami pronti a confermare la tesi, così come le sue attività social rappresentano una smentita automatica ai rumors secondo cui sarebbe stato rapito dalla presunta setta Bohemian Grove. Qualcuno, poi, ha definito quest’ultima come una “setta”, mentre ad oggi si sa ben poco sull’argomento. Si tratta di una sorta di associazione che può vantare anche personaggi influenti negli Stati Uniti. Un ritrovo annuale in cui, in teoria, si socializza e si scambiano opinioni su argomenti disparati.

Zero prove che Bohemian Grove sia una setta dove vengono compiute atrocità nei confronti dei bambini, come affermato da alcuni youtuber sempre pronti a cavalcare il trend del momento senza dimostrare l’autenticità delle proprie affermazioni. Non ci sono ragioni sufficienti per preoccuparsi sullo stato di salute fisica e mentale di Ryan Garcia per ora.

