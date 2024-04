Non si arrestano i problemi CoopVoce oggi: la rete non funziona, cosa dice l’assistenza

Non si fermano i problemi CoopVoce oggi, visto che la rete non funziona e l’assistenza non fornisce spiegazioni esaustive. Da questa mattina 11 aprile sono stati segnalati alcuni problemi CoopVoce, l’operatore virtuale che si appoggia a TIM. Un disservizio che è stato segnalato da alcuni utenti e che si può notare anche sul sito di Down detector.

Questione fosse correlata a quella trattata nei giorni scorsi. Dopo le prime segnalazioni di questa mattina, anche in questi minuti sembrano persistere i problemi CoopVoce, anche se attualmente non è stata rilasciata alcuna informazione a riguardo dall’operatore virtuale. Approfondendo la questione il disservizio riguarda in modo particolare il servizio di rete, ciò significa che si possono effettuare e ricevere telefonate e messaggi.

Molti utenti hanno quindi segnalato grosse difficoltà riguardanti la navigazione in rete tramite il proprio operatore telefonico, un malfunzionamento di certo non di poco conto per chi naviga da smartphone senza potersi appoggiare a Wi-Fi. Visto come attualmente non siano giunte comunicazioni ufficiali da parte dei CoopVoce, si può tentare di conoscere qualcosa in più sul disservizio chiamando il numero di assistenza 188.

Si potrà in questo modo parlare con un operatore e capire se questi problemi CoopVoce possano risolversi in poco tempo su Down Detector o invece persisteranno per l’intera giornata. Si teme però che, vista la mancata comunicazione da parte dei diretti interessanti, il problema non sia così diffuso su larga scala e che quindi l’eventuale riparazione dell’anomalia non sia ancora stata presa in considerazione.

Mancando questi riscontri ufficiali è chiaro come ci sia incertezza sulla risoluzione dei problemi CoopVoce. Non è un vero e proprio down, si possono tranquillamente effettuare chiamare o inviare messaggi, ma è chiaro come la mancanza di connessione di rete possa essere problematica per tanti utenti che la utilizzano principalmente per lavoro. Si attendono a questo punto risvolti sulla questione nelle prossime ore, con la speranza che questi problemi CoopVoce possano rientrare in poco tempo.

Probabile insomma che si sia trattato di un piccolo down temporaneo senza grosse complicazioni. Dunque, non si placano i problemi CoopVoce oggi, con la rete non funziona ed assistenza per ora evasiva.

