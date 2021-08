Non segnalate l’abbandono di animali con SMS al 3341051030, il numero non è più attivo

Ogni anno da ormai dieci anni tornano segnalazioni sul numero di soccorso animali 3341051030.

È un problema di cui vi abbiamo parlato, e anche più volte.

Il numero 3341051030 era attivo un tempo. Ora non lo è più.

Per essere precisi non è più attivo da Settembre 2011.

Abbiamo provato a contattarlo per sicurezza: semplicemente la chiamata non arriva a destinazione perché il numero è disconnesso. Inattivo e non è stato ancora riassegnato.

Se e quando lo sarà, sicuramente non sarà per quel servizio, ma potrebbe essere riassegnato ad un servizio di utenza domestica, e in tal caso chiamare il 3341051030 potrebbe recare a qualcuno un grave disagio.

Parimenti disattivo è il 800137079.

Nel caso quindi avvistiate un animale abbandonato bisognerà quindi contattare i Carabinieri al numero 112, l’ANAS se in Autostrada o i Vigili del Fuoco.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.