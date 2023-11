Non funziona PostePay con errore GC01: quando risolvono e problemi con BancoPosta oggi

Oggi non funziona PostePay con errore GC01, con problemi riscotrati anche con BancoPosta stando ai test effettuati poco fa. Indicazioni in merito arrivano anche da Down Detector. Segnalato nelle ultime ore un errore GC01 per quanto riguarda PostePay e BancoPosta. Nella giornata odierna di venerdì 17 novembre 2023, ecco che tanti utenti stanno riscontrando disservizi per il servizio BancoPosta con annessi problemi PostePay.

Situazione che attualmente non è stata ancora ufficializzata dall’azienda, ma tanti utenti hanno riscontrato la comparsa dell’errore GC01, il quale è già apparso qualche anno fa.

Improvvisamente non funziona PostePay con errore GC01: registrati problemi anche con BancoPosta oggi

Una storia del tutto simile rispetto a quella che abbiamo trattato nel 2022 con un altro articolo, in attesa di capire quali saranno i tempi di risoluzione. Dunque, non è di certo la prima volta che si affrontano problemi PostePay e malfunzionamenti al servizio BancoPosta, con i tempi di ripresa che sono stati a volte anche abbastanza lunghi. Per ora si tratta di prime segnalazioni con questo errore GC01 apparso nelle varie operazioni online di Home Banking.

Un disservizio che chiaramente impedisce di avere qualsiasi risposta dall’utilizzo di tali servizi. Anomalia che quest’oggi 17 novembre 2023 sta creando grossi fastidi agli utenti che si ritrovano a dover effettuare qualsiasi tipo di operazione sia con BancoPosta, ma anche con la carta PostePay. Se quindi vi sta capitando di avere a che fare con questo errore GC01 durante l’utilizzo dei due servizi sopracitati, sappiate che non siete i soli, ma è un down generale che già è stato diffuso in precedenza.

Per ora non è chiaro capire quando sarà risolto questo problema legato ai servizi di BancoPosta e PostePay, ma è evidente che l’azienda dovrà fornire delle chiare risposte in breve tempo, anche perché molti utenti hanno delle urgenze da portare a termine. Come accennato, ci sono state alcune segnalazioni riportare sul sito di downdetector, con poca chiarezza sul perché si sia verificato nuovamente tale problema e soprattutto abbia fatto capolino questo codice errore GC01.

Nulla di allarmante, ma è evidente come Poste Italiane dovrà dare una risposta rapida a quanto sta accadendo in queste prime ore di venerdì 17 novembre 2023 con problemi PostePay e malfunzionamenti al servizio BancoPosta. Nulla da fare, dunque, se non funziona PostePay con errore GC01, visto che anche coi problemi BancoPosta di oggi possiamo soltanto attendere l’intervento dei tecnici. La situazione dovrebbe sbloccarsi in mattinata.

