Uno dei miti risalenti nel tempo è quelllo per cui le carote donano la vista notturna. È un mito, come vedremo, parallelo al mito degli spinaci di Braccio di Ferro che donano la forza grazie ad un presunto contenuto di ferro.

Del resto gli anni erano gli stessi, a cavalllo tra le due guerre e durante la Seconda Guerra Mondiale e lo scopo era lo stesso, anche da origini divese.

Non è vero che le carote donano la vista notturna (ma ingannano il nemico)

Abbiamo visto in un precedente articolo come Braccio di Ferro il Marinaio non era nato promuovendo gli spinaci in quanto tali, ma il consumo di verdure ricche di vitamine, per poi passare a diventare il mezzo coi quali la TV e il cinema avrebbero spiegato ai ragazzini l’importanza di non fare i capricci e mangiare anche verdure conservate in scatola in tempi in cui reperire cibi “prelibati” diventava sempre più difficile.

Per le carote il punto di arrivo è esattamente quello. Il punto di inizio è diverso.

Negli anni ’40 la RAF, l’Aviazione Inglese aveva un enorme vantaggio sulla Luftwaffe Tedesca, ed era composto dal radar. Radar che ci avrebbe anche dato diversi oggetti della tecnologia moderna, come il mouse (uno dei primi trackball della storia fu sviluppato proprio come strumento di controllo radar) e i progressi nel Wi-Fi.

Ovviamente non vi era alcun interesse tra gli Inglesi nel popolarizzare il radar come strumento, dando così all’Asse una spiegazione per le loro difficoltà tecniche.

Diffusero così la voce che gli aviatori inglesi semplicemente mangiavano più carote dei tedeschi e questo dava loro una visione notturna perfetta e che il peggiore degli aviatori inglesi aveva una vista sovrannaturale che rendeva funzionalmente cieco il mgliore aviatore tedesco.

Non solo per un certo periodo l’inganno funzionò, ma fu anche usato in madre patria tra i civili.

Il cibo era poco e razionato: se in America Braccio di Ferro aveva non solo convinto i bambini ad accettare gli spinaci in scatola, ma li aveva resi un alimento popolare nel gioco e nella vita come mezzo per diventare eroi gagliardi e muscolosi, i bambini inglesi furono convinti a mangiare più verdura e meno gelati, convinti di poter diventare aviatori dagli occhi perfetti in grado di annientare il nemico tedesco.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.