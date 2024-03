Tutti avrete sentito parlare della leggenda degli spinaci ricchi di ferro, così tanto da essere in grado di dare ad ogni bambino il fabbisogno di ferro di una vita senza bisogno di mangiare carne. Così tanto da creare il mito di Braccio di Ferro, che con una sola scatoletta di spinaci acquisisce una forza erculea tale da sgominare il più feroce dei nemici e l’arrogante marinaio Bluto.

In realtà il mito non nasce da Braccio di Ferro il Marinaio, che a sua volta nasce dalla mitologia. E non nasce neppure dall’errore ottocentesco del dottor Von Wolf, scienziato tedesco, che un giorno registrando la quantità di ferro negli spinaci dimenticò una virgola, facendo salire i 2,9mg/3,0mg ogni cento grammi di foglie in 29/30.

Gli spinaci ricchi di ferro, un decimale di troppo e un marinaio

Nella realtà studi erronei ottocenteschi esistono, ma non per la virgola di Von Wolf.

Assai più probabilmente nell’ottocento gli scienziati tedeschi (e il resto di essi) non avevano compreso il concetto di “biodisponibilità”, ovvero la proprietà per cui una sostanza raggiunge l’organismo.

Probabilmente avevano valutato gli spinaci secchi, più concentrati, o probabilmente errato i valori nutrizionali corretti: l’errore però non fu corretto prima degli anni ’30.

Nel frattempo era arrivata la guerra, ed erano arrivato il Thimble Theatre di Segar, ovvero i fumetti di Braccio di Ferro il Marinaio.

Nelle prime vignette Braccio di Ferro viene mostrato mangiare spinaci da ogni fonte (in una vignetta del tre luglio del 1932 direttamente dall’orto) dichiarando ad Olivia di essere bisognoso di alimenti “ricchi di vitamina A” perché essa avrebbe potenziato i suoi muscoli.

Lo scopo di Segar era quindi promuovere una dieta ricca di vitamine: ma abbiamo detto che gli spinaci erano falsamente noti almeno fino al 1937 per essere più ricchi di ferro della carne.

Nelle strip successive, e nella versione animata del 1933 e anni successivi, viene introdotta la scena madre in cui Braccio di Ferro apre, spesso in modo rocambolesco, una scatoletta di spinaci e ne ingolla il contenuto, mentre l’ormai famigerato jingle musicale di Sammy Lerner annuncia la riscossa del marinaio e la violenza brutale verso il crudele Bluto e gli altri nemici.

Nella versione cantata Lerner introduce la strofa responsabile della popolarizzazione del mito preesistente

I’m Popeye the Sailor Man

I’m strong to the finich

Cause I eats me spinach

I’m Popeye the Sailor Man

Ovvero in una delle traduzioni italiane

Son Braccio di Ferro il Marinar

Sconfiggo gli avversacci

mangiando spinacci

son Braccio di Ferro il Marinar!

Ovviamente lo scopo era, patriotticamente, spingere i ragazzini ad accettare le scatolette di spinaci, ritenute alimento ricco di ferro e adatto a rimpiazzare la carne in un’alimentazione impoverita dal clima di guerra e, non meno patriotticamente, dichiarare che se i ragazzini avessero mangiato i loro spinaci sarebbero diventati forzuti soldati in grado di massacrare i nuovi unni, i tedeschi di Hitler, con la forza del loro amato Braccio di Ferro.

A questo punto l’errore era stato corretto, ma diciamolo, una canzoncina sulla Vitamina A non avrebbe suonato allo stesso modo e Braccio di Ferro non sarebbe stato lo stesso senza i suoi “spinacci”.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.