Ci segnalano i nostri contatti un video TikTok, pubblicato da un account autodefinitosi “novax”, per cui i Wafer Dolciando sono fatti con gli insetti perché hanno il simbolo della Rana.

Il meccanismo è il solito: musica di sfondo per attirare l’attenzione, voce narrante che indica il “simbolo della Rana” attribuendolo alla presenza di farina di insetti, e il solito commentatore che dichiara di aver riconosciuto il marchio di “Billy Gate”.

Si tratta di una vecchia bufala che torna in nuove forme, e colpendo un marchio in particolare.

Non è vero che i Wafer Dolciando sono fatti con gli insetti perché hanno il simbolo della Rana

La soluzione più semplice è leggere la lista degli ingredienti dei Wafer Dolciando, alla nocciola e al cacao, che riportano il logo di Rainforest Alliance ma non riportano alcuna menzione alla farina di insetti.

E ricordiamo che la lista degli ingredienti sui prodotti in vendita non è un optional, ma deve essere obbligatoria e rispondente al contenuto.

La soluzione più tecnica è rileggere assieme le precedenti fake news sulla Rainforest Alliance. La Rainforest Alliance è un c.d. “Marchio di ecosostenibilità”, ovvero certifica i produttori di determinati alimenti (ecco perché compare sui prodotti alla nocciola ed al cacao e non su altri gusti) dichiarando che essi producono in modo rispettoso per l’ambiente e per le maestranze locali.

Il logo della rana rappresenta un “bioindicatore naturale”: le rane infatti vivono dove non vi è inquinamento e la natura viene rispettata, e periscono in luoghi inquinati e dove è difficile per loro vivere.

Secondo una serie di diffuse teorie del complotto il “marchio della Rana” apparterebbe al “malvagio Bill Gates”, personaggio che nel complotto viene associato ai “Poteri Forti” che dominano il mondo, allo scopo di riempire gli alimenti di tossici veleni, farina di insetti e persino vaccini COVID.

Teorie assolutamente risibili.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.