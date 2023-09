Non è morta Scarlett Von Wollenmann oggi: poche fonti dopo l’incidente

Si sa molto poco sul suo conto, ma è certo che parlare di Scarlett Von Wollenmann morta, oggi, non abbia alcun senso. Un post virale sui Social Media, infatti, ci racconta il dramma di una cantante che soprattutto negli anni ’80 ha fatto la differenza. Dopo un terribile incidente a Roma nel 1994, è rimasta purtroppo tetraplegica. Un calvario, il suo, caratterizzato però da momenti di grande umanità, come in occasione della sua esibizione a Lourdes, o davanti a Papa Giovanni Paolo II durante il Giubileo del 2000.

Smentite le voci su Scarlett Von Wollenmann morta oggi: dall’incidente ai pochi aggiornamenti recenti

Esattamente come riportato alcuni giorni fa con Carolina Marconi, ex concorrente del Grande Fratello, abbiamo un dramma personale (seppur differente), condizionato da problemi di salute. Tuttavia, parlare di persone morte non ha alcun senso. Se con la “gieffina” tutto nasce da post acchiappaclick, nel caso di Scarlett Von Wollenmann la questione ha origine nella cattiva interpretazione di un post apparso su Facebook che rappresenta una sorta di tributo per l’artista.

Al netto di condizioni generali non eccellenti, stando almeno agli ultimi report resi pubblici da alcune testate nello scorcio finale del 2022 (pare che Scarlett Von Wollenmann oggi viva a Londra e che il suo stato di salute sia peggiorato con il trascorrere del tempo, pur non avendo riscontri ufficiali dalla diretta interessata o dalla sua famiglia), non ha senso parlare di ultimo saluto e di espressioni simili. Al massimo, sarebbe corretto soffermarsi sulla grande forza d’animo che la cantante ha avuto dopo l’incidente.

Come spesso avviene in circostanze simili, le notizie riguardanti cartelle cliniche più o meno dettagliate sono frammentarie o quasi del tutto assenti. Giusto, a maggior ragione oggi, rispettare la privacy di Scarlett Von Wollenmann a quasi 30 anni da un incidente che ha evidentemente condizionato il resto della sua vita. Qualora dovessero emergere ulteriori informazioni sulla sua salute, vi faremo sapere prontamente. Al momento, però, evitiamo di parlare di Scarlett Von Wollenmann morta senza alcuna fonte.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.