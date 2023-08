Il lutto per Carolina Marconi crea malintesi: non è morta l’ex concorrente del Grande Fratello

Ci sono evidenti fraintendimenti oggi per quanto concerne Carolina Marconi ed il lutto per l’ex concorrente del Grande Fratello, visto che in tanti stanno dando per scontato che la donna sia morta. Si tratta del solito post acchiappaclick che circola soprattutto su Facebook, come è stato portato alla nostra attenzione da alcune foto molto ambigue. Una vicenda che ricorda molto quella della cantante Celine Dion, come vi abbiamo riportato nei giorni scorsi tramite un altro articolo.

Analizziamo meglio il lutto per Carolina Marconi e relativi malintesi: non è vero che sia morta l’ex concorrente del Grande Fratello

Provando a scendere in dettagli, possiamo comprendere meglio la storia del lutto per Carolina Marconi, che sta creando non pochi malintesi da alcune ore a questa parte. In pratica, non è vero che è morta l’ex concorrente del Grande Fratello, in quanto i post in questione si riferiscono al fatto che sia venuto a mancare il suo cagnolino. Notizia che, tra le altre cose, è stata confermata dalla diretta interessata tramite un post pubblicato proprio su Facebook.

Ovviamente dispiace per il cane, ma in un contesto simile non possiamo tralasciare il fatto che la foto di Carolina Marconi sia accompagnata dal messaggio “addio per sempre”. Senza prenderci ulteriormente in giro, appare evidente la volontà di creare tra i lettori la sensazione che sia morta proprio il volto storico del Grande Fratello. A maggior ragione, dopo i gravi problemi di salute che ha dovuto fronteggiare in questi anni.

Insomma, situazione da monitorare con grande attenzione, ma con la secca smentita sulla varie illazioni che hanno preso piede questo giovedì a proposito di Carolina Marconi morta. Il lutto c’è, ma riguarda il cane, senza voler in alcun modo sminuire il dispiacere che sta provando in queste ore una delle concorrenti più famose del Grande Fratello.

