Non dovete chiamare il 1522 per usufruire di Donnexstrada: riguarda un altro servizio

Avrete pure le migliori intenzioni del mondo nel ricondividere il messaggio virale sul numero 1522 e sul servizio chiamato “Donnexstrada“, ma alla luce delle inesattezze del post in questione, state creando paradossalmente un danno a chi potrebbe aver bisogno effettivamente di aiuto. Un concetto che abbiamo provato ad esprimere alcuni mesi fa con un altro chiarimento e che, a conti fatti, si rende nuovamente necessario alla luce delle segnalazioni che ci sono arrivate oggi.

Non è corretto chiamare il 1522 per usufruire di Donnexstrada: tanta disinformazione in merito

Come funziona Donnexstrada e per quale ragione bisogna evitare di chiamare il numero 1522? Il recapito in questione si riferisce ad un altro servizio, tramite il quale le vittime di violenza possono trovare supporto psicologico, in parte medico e spesso legale qualora siano state protagoniste di gravi fatti di cronaca. Una bella trovata, considerando il crescente numero di reati commessi nei confronti di ragazze e di donne di qualsiasi età. Tuttavia, Donnexstrada nasce con altri presupposti.

Per farvela breve, Donnexstrada è un’organizzazione non-profit che si occupa di promuovere l’inclusione e la sicurezza delle donne nello spazio pubblico. L’organizzazione è stata fondata nel 2022 da un gruppo di donne che hanno deciso di prendere posizione contro il sessismo e la violenza di genere che le donne subiscono quotidianamente per strada. Organizza una serie di attività per sensibilizzare il pubblico su questi temi, tra cui:

Campagne di sensibilizzazione : Donnexstrada organizza campagne di sensibilizzazione sui social media e in strada per far conoscere il problema del sessismo e della violenza di genere nello spazio pubblico.

: Donnexstrada organizza campagne di sensibilizzazione sui social media e in strada per far conoscere il problema del sessismo e della violenza di genere nello spazio pubblico. Formazione : Donnexstrada offre corsi di formazione per donne e uomini su come prevenire e affrontare il sessismo e la violenza di genere.

: Donnexstrada offre corsi di formazione per donne e uomini su come prevenire e affrontare il sessismo e la violenza di genere. Accompagnamento: Donnexstrada offre un servizio di accompagnamento per donne che si sentono in pericolo per strada.

In caso di pericolo, potete contattare Donnexstrada non chiamando il 1522, trattandosi di altro servizio, ma la pagina Instagram dello staff con apposito link. Dopo il messaggio diretto, verrete ricontattate per una videochiamata, provando a dissuadere l’aggressore.

