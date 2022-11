Il numero di telefono di DonneXstrada non è il 1522, fermatevi. State danneggiando non uno, ma due servizi di aiuto alle donne contemporaneamente. Certo mi direte voi, “ma siamo in buona fede”. Come ci hanno scritto altri “le bufale solo altre, quelle cattive, e noi siamo tanto buoni!”.

Sarete anche in buona fede, ma state sbagliando e state provocando problemi a tre soggetti: DonneXstrada, il numero nazionale antiviolenza e le donne che leggeranno il vostro messaggio “in buona fede” e si troveranno prive di un servizio.

Premessa: DonneXstrada è un servizio utilissimo. Spesso una donna, specie se sola e in un luogo isolato, diventa vittima ideale di molestatori, predatori o peggio.

Il consiglio solito è quello di chiamare un’amica: il molestatore o il predatore solitamente è anche un codardo: raramente rischierà di trovarsi la polizia chiamata dall’amica trenta secondi dopo l’azione.

DonneXstrada sostituisce l’amica quando l’amica non c’è: grazie ad un sistema di contatti una donna sola può richiedere una videochiamata Instagram (consentendo quindi anche ad una non udente di accedere al servizio) in modo che la voce o il volto amico al telefono fungano da dissuasore.

E qui parte il problema. Sui social qualcuno ha arbitrariamente deciso che il numero di DonneXstrada fosse il 1522 numero del centro antiviolenza, e la fake news si è diffusa arrivando a profili anche in buona fede.



Il numero di telefono di DonneXstrada non è il 1522, fermatevi

Come abbiamo visto non esiste (ancora) un numero di DonneXStrada, ma un servizio di videochiamate Instagram.

Il numero indicato nelle condivisioni è invece il 1522, che come ricorda l’associazione non è con essa collegato e non prevede videochiamate coi loro operatori.

Il numero indicato è invece quello del centro antiviolenze e stalking, numero deputato per rivolgersi alle emergenze ed all’informazione verso le vittime dove gli operatori forniscono alle vittime, assicurando loro l’anonimato, un sostegno psicologico e giuridico, nonchè l’indicazione di strutture pubbliche e private presenti sul territorio a cui rivolgersi.

Cosa avrete ottenuto condividendo la falsa informazione?

Avrete ottenuto che le donne che avevano bisogno di “DonneXStrada” non sapranno dove trovarlo, chiameranno il 1522 e una vittima di stupro e violenza che aveva bisogno di aiuto troverà occupato per causa vostra.

Ve l’avevamo già detto in passato: le “Catene di S.Antonio dei buoni consigli” non aiutano nessuno. Spesso, fanno danno.

