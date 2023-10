Non ce l’ha fatta la moglie di Vincenzo Rinaldi: grave perdita per il ristorante del Quirinale

Giungono purtroppo conferme in merito ad una tragica notizia che, a conti fatti, colpisce la famiglia di Vincenzo Rinaldi. La moglie del General Manager del noto ristorante al Quirinale, infatti, è venuta a mancare dopo aver dato alla luce il terzo figlio della famiglia. Circolavano alcune voci già nella notte, fino a quando il diretto interessato non ha pubblicato un post sui social che non lascia spazio a dubbi. Un annuncio che spezza il cuore, visto che la donna lascia tre bambini piccoli. Di cui uno appena venuto al mondo.

Niente da fare per la moglie di Vincenzo Rinaldi: lutto confermato per il ristorante del Quirinale

Al momeno non sono ancora note le cause che hanno portato al decesso, motivo per il quale invitiamo tutti i nostri lettori ad evitare le solite ipotesi che spesso e volentieri, dopo il Covid, accompagnano notizie di questo tipo. Ora è il momento del silenzio e del rispetto per il dolore di una famiglia, tra le altre cose molto nota negli ambienti politici se pensiamo a quanto sia frequentato il ristorante di Vincenzo Rinaldi al Quirinale.

Molto spesso, soprattutto sui social, prendono piede notizie false o artefatte su persone scomparse, come abbiamo avuto modo di percepire nella giornata di ieri con il nostro approfondimento su Benedetta Rossi (un caso di omonimia ha creato malintesi in merito alla cuoca). Oggi la storia è diversa, visto che abbiamo conferme dal diretto interessati, che parla al passato di sua mogile. Senza fornire ulteriori dettagli.

Insomma, prendiamo atto dell’annuncio portato alla vostra attenzione questa domenica in merito alla moglia di Vincenzo Rinaldi, stringendoci attorno alla famiglia che da tanti anni gestisce un noto ristorante al Quirinale ed evitando di alimentare la solita cultura del sospetto che tira in ballo il vaccino o altre teorie ad oggi impossibili da confermare.

