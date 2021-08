Non ce l’ha fatta Gianfranco D’Angelo dopo il vaccino: tra malattia e speculazioni

Si arricchisce la nostra categoria di notizie con “nessuna fonte“, in relazione alla malattia di Gianfranco D’Angelo e al vaccino che, secondo i soliti geni, avrebbe portato alla sua morte. Esattamente come avvenuto con Gino Strada in settimana, come avrete osservato tramite il nostro articolo in merito, qualcuno ha ipotizzato che lo showman e noto volto televisivo soprattutto durante gli anni ’80, non ce l’avrebbe fatta in seguito alla somministrazione del solito “siero sperimentale“. Ancora una volta, si tratta solo di sciacallaggio da social.

Come è morto Gianfranco D’Angelo: cosa sappiamo su malattia e vaccino

Attraverso una breve nota rilasciata dall’agenzia di stampa che lo seguiva, nella mattinata di Ferragosto abbiamo appreso che Gianfranco D’Angelo sia morto all’età di 85 anni “dopo una breve malattia“. Queste, al momento, le uniche informazioni che abbiamo raccolto e che risultano disponibili sul suo decesso. Qualsiasi tipo di illazione che investe il vaccino risulta pertanto priva di fondamento, ma soprattutto è offensiva nei confronti della sua famiglia colpita dal lutto. Informazioni inventate che non hanno alcuna sostanza.

Si potrebbe aggiungere che Gianfranco D’Angelo non abbia mai fornito l’annuncio pubblico sul fatto di essersi sottoposto al vaccino, oltre al fatto che avesse 85 anni. La “breve malattia” ufficializzata con il comunicato relativo al suo decesso, sembrerebbe mettere da parte “a monte” qualsiasi tipo di illazione. Inoltre, considerando la sua età, è probabile che l’eventuale adesione alla campagna vaccinale sia avvenuta nel caso diversi mesi fa.

Le indiscrezioni su malattia e vaccino per Gianfranco D’Angelo, a margine dell’annuncio sulla sua morte, purtroppo non rappresentano un inedito in Italia. Come abbiamo accennato in precedenza, lo stesso trattamento era stato riservato a Gino Strada, per non parlare di Raffaella Carrà. Ancora, qualcuno ha pensato che i problemi di salute di Mara Venier non dipendessero dai denti, ma, appunto, dall’avvenuta somministrazione del siero contro il Covid.

