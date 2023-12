Non cascateci sui biglietti di Lazio-Inter: quando escono e nuove truffe per il settore ospiti

Occorre tenere gli occhi aperti a proposito di un trend che inizia ad essere frequente ed insistente, soprattutto sui social, come abbiamo avuto modo di constatare nuovamente oggi a proposito della truffa sui biglietti di Lazio-Inter. A dirla tutta, un primo alert sotto questo punto di vista lo abbiamo condiviso già nei giorni scorsi, visto che qualcuno ha provato a sfruttare l’evento circa venti giorni prima del match. Nonostante i nostri buoni propoposito, la questione pare non sia stata ancora archiviata.

Fate nuovamente attenzione ai biglietti di Lazio-Inter: chiarimenti su quando escono e nuove truffe soprattutto per il settore ospiti

Chi vi scrive è di Roma e ben sa come avviene la gestione dei ticket per partite del genere. Tra tutti i club di Serie A, quello biancoceleste è uno di quelli “lenti” nel diramare comunicazioni ufficiali a proposito delle singole vendite. E, di conseguenza, tende a commercializzare gli stessi tagliandi pochissimi giorni prima dell’evento. Ad oggi, 5 dicembre, vi garantiamo al 100% che i biglietti di Lazio-Inter non siano ancora in vendita.

L’informazione può essere facilmente verificata nella biglietteria online della compagine capitolina. Considerando quanto avvenuto in passato, entro la fine di questa settimana potrebbero esserci annunci per la vendita dei biglietti di Lazio-Inter e, al massimo, ci sarà la commercializzazione dei ticket per abbonati e vari Club, che come sempre potranno godere di una corsia preferenziale sotto questo punto di vista. Di solito, solo il lunedì della settimana che apre quella della partita inizia la vendita libera e, con essa, anche quella del settore ospiti.

Resta da capire come verrà gestita la Curva Sud. Solitamente, un pezzo viene riservato ai tifosi interisti, tendenzialmente in gran numero nella Capitale grazie anche allo storico gemellaggio tra le tifoserie, mentre un altro pezzo resta ai sostenitori locali. Gli stessi che, a dirla tutta, quest’anno non stanno riempendo l’Olimpico. Decisioni, queste, che verranno prese in un secondo momento dopo l’avvio della vendita per i biglietti di Lazio-Inter. Per ora, occhio alle truffe.

