Insidie coi biglietti di Lazio-Inter del 17 dicembre: occhio alle truffe, anche per settore ospiti

Ci sono arrivate diverse segnalazioni in queste ore, in merito a possibili truffe relative ai biglietti di Lazio-Inter, match di Serie A in programma il prossimo 17 dicembre. Esattamente come avvenuto con la fantomatica promozione di Trenitalia per il Black Friday 2023, come abbiamo avuto modo di esaminare con un altro articolo sul nostro sito, occorre tenere gli occhi aperti con coloro che mirano ad ingannare gli utenti più distratti. Quelli che, per intenderci, si lasciano andare alla grafica di un sito, pensando che sia affidabile ed autorevole.

Fate molta attenzione ai falsi link riguardanti i biglietti di Lazio-Inter in vista del 17 dicembre, anche per il settore ospiti

Da quello che ci risulta, sta avvenendo lo stesso anche coi biglietti di Lazio-Inter, in quanto in rete circolano strani link che sembrano rimandare all’acquisto dei ticket per accedere allo Stadio Olimpico. Ricordate di fare attenzione anche alle URL di atterraggio e non solo alla questione visiva. Già, perché creare domini terzi per mettere in atto una truffa, richiamando la grafica dei principali rivenditori che operano in Italia, non è affatto unimpresa per chi ha dimestichezza con queste cose.

Come si può notare attraverso la pagina web che rappresenta a conti fatti la biglietteria ufficiale e digitale del club biancoazzurro, ad oggi non si hanno ancora informazioni ufficiali a proposito dei biglietti di Lazio-Inter. Il discorso, stando alle informazioni raccolte in giornata, pare riguardi anche il settore ospiti, sfruttando la grande affluenza prevista tra i tifosi nerazzurri per un match caratterizzato dal gemellaggio delle due curve.

Si tratta di un trend sempre più forte, coi truffatori pronti a sfruttare grandi eventi di calcio, come abbiamo avuto modo di constatare con alcune segnalazioni che ci sono arrivate in giornata a proposito dei biglietti di Lazio-Inter. Staremo a vedere su cosa si concentrerà la prossima minaccia per gli appassionati di sport.

