No, quest’uomo non è una controfigura di Joe Biden

Basta poco, pochissimo, per creare lo scandalo e la viralità. È il caso di un video postato su TikTok in cui l’utente si limita a scrivere: “No comment: double?”, senza argomentare l’origine del suo dubbio. Chi condivide questo contenuto, però, sostiene che l’uomo inquadrato non sia il presidente degli Stati Uniti ma una controfigura di Joe Biden, ripetendo la teoria secondo la quale l’inquilino della Casa Bianca si servirebbe spesso di sosia per comparire in pubblico.

Il motivo di tanta perplessità non è noto, anche se i colleghi di Snopes sostengono che il dubbio sia dovuto ai bagagli che Biden porta con sé, probabilmente troppo ordinari per un presidente così potente, ma l’autore del video non dice altro.

Non è precisato, inoltre, in quale periodo sia stato girato il video, che potrebbe essere precedente alla sua elezione.

Le teorie sui “doppioni” di Biden sono sempre presenti, e talvolta un minimo dettaglio – il colore della pelle, il lobo dell’orecchio – e ciclicamente si ripetono con piccoli tentativi.

Ancora, Snopes ricorda che anche Melania Trump è stata vittima di fake news di questo tipo.

