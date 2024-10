No, questo video non raffigura la reazione dell’ossido di grafene alle onde radio 5G

Ci segnalano i nostri contatti un video virale pubblicato su X che secondo l’utente che l’ha pubblicato raffigura la reazione dell’ossido di grafene alle onde radio 5G.

Ovviamente il video è un falso, o meglio mostra un fenomeno che non riguarda i vaccini e il grafene, è stato pubblicato inizialmente nel 2015 e fa parte di una serie di video in cui esperimenti scientifici dall’aspetto misterioso e inquietante per chi non conosce le cognizioni base di scienza vengono usati per descrivere inesistenti effetti dei vaccini.

Il video in questo caso è stato pubblicato dall’Università di Stanford il 9 febbraio del 2015, e raffigura un esperimento di “connessioni elettriche create automaticamente”.

La sostanza misteriosa nel video sono sfere metalliche prese da banali cuscinetti a sfera immerse in olio di ricino.

Una carica negativa viene applicata al bordo di una piastra di Petri, il “piattino” in cui cuscinetti a sfera e olio di ricino sono situati, una carica positiva in un filo calato al centro della piastrina.

Le forze elettromagnetiche create fanno in modo che i cuscinetti a sfera, belli unti di olio di ricino, si organizzino inseguendo gli elettroni, formando quindi catene che vanno dal polo negativo al polo positivo.

Il video è rimasto dormiente dal 2015, ma nel 2021 i novax se ne sono appropriati millantando la presenza del grafene. Il fenomeno è simile a quello verificatosi quando i novax hanno preso video che mostrano il “magnetic slime” (esperimento per studenti che prevede mescolare colla e particelle metalliche per ottenere uno “slime” che reagisce ad una calamita posta sotto il tavolo) oppure forme di vita marina (un platelminta nel video inviatoci) spacciato per una creatura artificiale” e predatrice fatta di grafene.

Di fatto ogni video con una sostanza nera e viscida diventa “grafene”, ma simili quantità di grafene sarebbero ancora meno possibili che iniettare in una fiala di vaccino olio di ricino e cuscinetti a sfera.

