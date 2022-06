Una foto pubblicata sui social mostrerebbe un gruppo di bambini soldato ucraini, uno di essi immortalato mentre arringa i piccoli commilitoni, pronti a combattere per la Russia. Secondo i post condivisi, la foto e la notizia arriverebbero dalla CNN. Cosa c’è di vero in quella foto?

As fighting intensifies in Easter Ukraine, brave children sign up to fight the Russian invaders. We spoke to one girl, named Olga from Zaporizhzhia, aged 12, who tells her story of taking up arms to fight invading Russian troops.

Mentre gli scontri si intensificano nell’Ucraina orientale, bambini coraggiosi si arruolano per combattere gli invasori russi. Abbiamo parlato con una ragazza, di nome Olga di Zaporizhzhia, di 12 anni, che racconta di come ha imbracciato o le armi per combattere le truppe russe degli invasori.