No, questi limoni della Costa Amalfitana non sono stati distrutti “per colpa degli extracomunitari”

Ci segnalano i nostri contatti una foto con dei limoni della Costa Amalfitana gettati in terra e lasciati marcire perché, secondo la didascalia sul nostro mercato interno vengono sostituiti da un prodotto di scarsissima qualità, pieno di pesticidi, proveniente dai paesi EXTRACOMUNITARI, imposto dalla Unione Europea”

La foto è reale, ma il contenuto è del tutto sviato e costruito ad arte per suscitare indignazioni e reazioni emotive.

La foto dei limoni caduti deriva invece da un caso di “cascola generalizzata”: uno degli effetti dei forti caldi dell’anno passato, esasperati dalle condizioni climatiche che noi tutti abbiamo imparato a conoscere.

“Per effetto delle condizioni meteo – evidenzia Antonio Costantino, presidente provinciale di Confagricoltura – i limoni sono caduti a terra e i grossisti non li ritirano perché non c’è vendita. Attualmente, se va bene, li pagano a 60-70 centesimi al chilogrammo e i produttori non riescono a coprire neppure le spese”.