No, queste non sono bombe statunitensi inviate a Israele come aiuti militari

Secondo un post pubblicato su Facebook il 6 dicembre 2023, un’immagine mostrerebbe delle bombe statunitensi inviate a Israele come aiuti militari. Chi pubblica il post non indica la fonte della notizia. I lettori di Bufale.net chiedono verifica.

Bombe statunitensi inviate a Israele?

Il post mostra un insieme di bombe accompagnate dal testo:

L’arrivo del quinto lotto di aiuti americani ai bambini della Palestina. È arrivata la terza tranche di aiuti americani ai bambini della Palestina.

Come nel caso del video che mostrerebbe i miliziani di Hamas intenti a giustiziare palestinesi (il nostro articolo), l’immagine in analisi risulta decontestualizzata. Questo genere di strategia è molto comune sui social, come abbiamo riportato in un editoriale sull’argomento.

L’immagine è decontestualizzata

Con una semplice ricerca per immagine scopriamo che lo scatto è online dal 28 ottobre 2014 ed è stata scattata presso la base statunitense di Kunsan, nella Corea del Sud.

Le bombe non erano destinate a Israele e tanto meno al Medio Oriente. L’immagine dello stoccaggio era stata scattata in occasione di un’esercitazione.

Quindi?

Parliamo di disinformazione in quanto il post propone un’immagine reale e non rielaborata, ma la narrazione che la accompagna non corrisponde al vero. Le bombe presenti nella foto sono statunitensi, ma non sono destinate al Medio Oriente.

