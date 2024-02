No, questa non è la foto di un incendio in un deposito di cavallette indagato da “Inter-pool”

Ci segnalano i nostri contatti la presunta foto di un incendio in un deposito di cavallette indagato da “Inter-pool” (sic!). Ovviamente il riferimento è l’infinità di fake news sul consumo di insetti nell’alimentazione.

Secondo la narrazione infatti un ipotetico commando avrebbe “neutralizzato la sorveglianza” con proiettili a piombini e beffato l’Inter-pool (errore ortografico per “Interpol”) distruggendo l’allevamento di insetti destinati al consumo alimentare.

Ovviamente si tratta di una fake news.

Nel ricordare che il consumo alimentare di insetti è comunque sottoposto alle medesime stringenti regole e garanzie di ogni altro alimento, non possiamo che rilevare che quelli mostrati nella foto non sono “allevamenti di insetti” ma un deposito di carburanti in Brasile, per essere precisi il terminal di Alemoa, a Santos, sulla costa di San Paolo.

Il terminal, che stoccava olii, carburanti e prodotti chimici infiammabili, è stato colpito da un grave incendio nell’Aprile del 2015, che ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco e il blocco del traffico nella zona per essere fermato.

Non risulta ovviamente la presenza di insetti, riscontriamo con enorme perplessità il trasferimento del comune di Santos dal Brasile alla Spagna, e neghiamo che nel comune brasiliano di Santos insista un allevamento europeo di insetti.

Conclusione

Il presunto deposito di cavallette incendiatoa “Santos in Spagna” è in realtà un deposito carburanti incendiato in Brasile nel 2015.

