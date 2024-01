La bufala dello spot per gli insetti diretto da Tornatore tende a dimostrare, come se non fosse già superato alcun dubbio, l’intersezione notutto che porta i novax a passare il testimone ai “noinsetti” ed altre branche di notutto.

Una burla “ben poco garbata” insomma, un meme notutto che ricicla tormentoni dei novax e tormentoni dei notutto della prima ora additando alla gogna social di cui, purtroppo, siamo sin troppo abituati gli stessi nemici.

In una “vaccata della rete”, che tanto vaccata non è infatti scopriamo che il regista G. Tornatore, secondo la fake news diffusa, avrebbe radunato i Maneskin, V. Rossi, Pelù, Ligabue, Jovanotti, J-Ax, Fedez, la Ferragni, Madame e Gassman, col patrocinio di Barilla, Lidl, Coop, Conad, Eurospin, McDonald’s, Open, Repubblica ed FCA.

E questo dovrebbe già ricordarvi qualcosa.

Lo spot per gli insetti diretto da Tornatore e il parallelo novax

La fake news riunisce infatti tutti i personaggi invisi ai negli ultimi mesi per aver espresso dichiarazioni contrarie al loro credo o per essere stati additati come parte di una politica aliena ai “bisogni notutto” ad un elenco di ditte apparso in una bufala noinsetti nei quali venivano accusati di un misterioso cartello per “imporre la Farina di Insetti”.

Cartello che non si sa per quale motivo, ci chiedevamo allora e ci chiediamo adesso, dovrebbe comprendere FCA, Repubblica e Open che non hanno mai venduto un prodotto alimentare.

Ma tanto basta per cercare di spostare la gogna mediatica novax dai vaccini al nuovo “satanasso” del giorno, ovvero gli insetti, coinvolgendo peraltro personaggi che con gli insetti nulla hanno a che fare, ma che evidentemente ancora suscitano nelle chat novax, quelle interessate dalla DIGOS per il loro alto tasso di odio social e non solo, livori e rancori mai sopiti.

Conclusione

Lo spot per gli insetti diretto da Tornatore non esiste: è interessante notare come la fake news colpisca personaggi già sotto l’odio dei novax cercando di riattizzare gogne social sulla base della presunta “lotta alla farina di insetti”

