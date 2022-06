No, questa non è la figlia di Zelensky che rinnega suo padre

Secondo un tweet in circolazione sui social da profili internazionali, la figlia di Zelensky, Aleksandra, starebbe piangendo mentre rinnega suo padre definendolo “nazista”. L’immagine è priva di fonti, e il post si compone di una semplice foto con testo in didascalia nella tipica strategia dei mendicanti del web (qui il nostro editoriale).

Il tweet

Aleksandra Zelenskaya, la figlia di Zelensky, rinnega suo padre. Lo definisce un nazista e un assassino del popolo ucraino: ‘Russi, ucraini, voglio dirvi cosa sta succedendo lì!’.

L’immagine mostra una ragazza con un’espressione disperata, all’interno di un’auto, mentre piange guardando verso la camera.

La bufala

Il leader ucraino Zelensky ha realmente una figlia di nome Aleksandra nata nel 2004, e un figlio di nome Kiril nato nel 2013.

Tuttavia, quella mostrata in foto non è la figlia di Zelensky. Si tratta, piuttosto, del fotogramma di un video presente su YouTube che mostra una ragazza che si lamenta perché l’autore del video non ha mantenuto la promessa di comprarle l’iPhone.

Il tweet sulla figlia di Zelensky che “rinnega il padre” è dunque un falso, l’ennesimo fotogramma fuori contesto.

