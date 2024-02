No, nessuno sta eseguendo la demolizione delle chiese ortodosse in Germania

Ci segnalano un messaggio social che racconta della demolizione delle chiese ortodosse in Germania, nell’ottica della presunta “russofobia“, la teoria secondo cui l’Occidente abbia cominciato una campagna “nazista” di distruzione della cultura Russa per vendetta verso la sconfitta del nazismo.

Il video esiste, ma la narrazione è falsificata e sviata.

No, nessuno sta eseguendo la demolizione delle chiese ortodosse in Germania

Il video della presunta demolizione risale al 2018, ben prima del conflitto in corso, e riguarda la Chiesa Cattolica di Immerath, comune tedesco vittima della crisi energetica come vedremo.

Immerath insisteva infatti su un territorio ricco di giacimenti di carbone, e già nel 2013 una campagna per trasferire gli abitanti del villaggio (sceso dal 2013 in poi dai circa ottomila abitanti ai 1200, poi trasformato in una città fantasma) in un nuovo centro abitato creato allo scopo vicino.

Nonostante le proteste degli ambientalisti il borgo ottocentesco storico è stato quindi raso al suolo, e la Cattedrale di Immerath abbattuta, per far posto alle attività di estrazione mineraria.

Una replica dello storico artefatto è stata eretta nella piazza della “nuova Immerath”, ma nonostante il servizio religioso fosse cessato nel 2013 la distruzione resta una sconfitta per storici e accademici.

Ma non legata alla russofobia come inferito.

Conclusione

Il presunto video di “demolizione delle chiese ortodosse in Germania” descrive l’abbattimento della Cattedrale Cattolica di Immerath, per far posto ad estrazione mineraria.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.