No, la Spagna non ha depenalizzato gli abusi sessuali sugli animali

La Spagna renderà legali gli abusi sessuali sugli animali? Questo è ciò che viene riportato sui social e non solo, visto che la stessa notizia è stata ripresa da diversi siti tematici a vario titolo. Soprattutto, è in atto una catena di post in cui viene chiesto a chi vuole aderire di impostare una certa immagine del profilo per protestare contro il governo spagnolo.

Abusi sessuali sugli animali in Spagna, i post e gli articoli

In uno dei post pubblicati su Facebook leggiamo:

COPIO E INCOLLO

chiedo a tutti i VERI amanti degli Animali di cambiarsi l’avatar in segno di protesta contro la Spagna che renderà legale la pratica sessuale con gli animali, se non è già attuale…. Grazie

>>> basta cliccare sul post e copiarlo

L’informazione non circola soltanto sui social. I nostri lettori ci segnalano anche questo articolo pubblicato su La Nuova BQ il 17 febbraio e una pubblicazione di Magdi Cristiano Allam del 18 febbraio che riprende, nella sostanza, il pezzo de La Nuova BQ.

La controversia sull’articolo 340 bis

Brevemente, si parla della nuova Legge sul benessere degli animali approvata dal Congresso dei Deputati (e non dal Senato, facciamo notare) in modifica della legge 10/1995 sul maltrattamento degli animali. La Legge sul benessere degli animali è stata voluta dai partiti PSOE, Unidas Podemos, ERC e Bildu.

Ancora, sempre il Congresso ha approvato un nuovo disegno di legge, il XVI bis dal titolo Dei delitti contro gli animali che includerà quattro nuovi articoli dal 340 bis al 340 quinquies e sopprimerà gli articoli 337 e 337 bis del Codice penale.

La controversia nasce dall’articolo 340 bis, che secondo la narrazione proposta da vari siti e vari post pubblicati sui social prevede sanzioni contro chi i soggetti che “con qualsiasi mezzo o procedura, compresi gli atti di natura sessuale, provocano una lesione a un animale vertebrato che richiede un trattamento veterinario per ripristinarne la salute“.

La controversia si riferisce proprio alla possibilità di punire tutti i soggetti che perpetrano abusi sessuali sugli animali solo in presenza di lesioni che richiedano un trattamento veterinario.

Come ricostruisce The Local, la protesta è arrivata principalmente dalla destra spagnola con il portavoce Iván Espinosa de los Monteros del partito Vox che ai giornalisti ha detto:

Dovrebbero chiedere a Podemos (il partner di governo della coalizione minore della Spagna) se hanno pensato a come ottenere il consenso degli animali, i polli, con i quali vogliono avere rapporti sessuali.

Secondo El Diario, la disinformazione su questi termini è esplosa a seguito di un articolo pubblicato dal sito di informazione di estrema destra Libertad Digital, e l’informazione distorta si sarebbe diffusa a macchia d’olio sui social, spinta anche da un tweet dell’esponente polacco dell’estrema destra Zbigniew Ziobro in cui si parla della sinistra come “piaga del 21° secolo”.

È quindi vero che la Spagna ha depenalizzato gli abusi sessuali sugli animali?

La risposta dei firmatari

Come sottolinea Snopes, i rappresentanti del Ministero dei diritti sociali di Ione Belarra hanno riferito a El Diario:

Tutti gli atti sessuali con animali saranno punibili. Nel caso in cui producano lesioni, saranno considerati reati; negli altri – reati meno gravi – saranno classificati come abusi senza segni visibili di lesione.

Ancora, il sito di debunking Newtral ha raccolto le opinioni di diversi esperti che hanno escluso all’unanimità la possibilità che il governo spagnolo depenalizzi i reati di abusi sessuali sugli animali. Snopes fa notare che in realtà il disegno di legge estende il provvedimento agli animali anche non domestici.

Conclusioni

Tuttavia, i dubbi sono “giustificati” (virgolette necessarie) da una “legge mal concepita e ambigua che, in una certa misura, avrà l’effetto opposto a quello che avrebbe dovuto fare”, scrive The Local, per questo si attende un’eventuale revisione con la probabile approvazione del Senato.

La Spagna, in ogni caso, non ha depenalizzato gli abusi sessuali sugli animali.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.