No, il simbolo sulla maglietta di Zelensky non è “suprematista”. Ci risiamo: ci era già capitato che l’araldica “alla sovietica” avesse reimmaginato la maglietta di Zelensky come “un simbolo nazista”.

Ma ora ci risiamo: secondo le fonti Russe, e chi si sbraccia nel segnalarci la cosa giurando che è vero, “è gravissimo e ve ne dovete occupare”, Zelensky sarebbe così stupido da circolare in Europa con un simbolo nazista, essere ricevuto a Berlino dove ci sono leggi che comportano la condanna sicura per simili ostensioni.

E naturalmente l’Occidente tutto si confermerebbe, secondo la retorica putinista, una distopica terra di nazisti che, al pari dei “Poteri Forti” coi complottisti, traggono la gioia principale della loro vita nell’umiliare, angariare, motteggiare e deridere Putin e il Popolo Russo tutto sbattendogli ripetutamente in faccia “simboli nazisti” che facciano pensare alla prossima distruzione della loro cultura e civiltà.

Va da sé che restiamo nel campo delle Fonti Russe.

Il simbolo riportato sulla maglietta di Zelensky è una delle varianti del Tridente Ucraino, simbolo dell’entità che sarebbe diventata l’Ucraina dai tempi del Rus di Kiev, o quantomeno dai tempi di Vladimiro il Grande (900 circa d.C.).

Simbolo passato nei secoli di mano in mano fino ad arrivare a Zelensky.

Dichiarare quindi che il “tridente è un simbolo nazista” ha lo stesso senso di dichiarare il tricolore un simbolo fascista perché associato al Fascio Littorio nel Ventennio.

Aggiungiamo a questo che il simbolo della spada compare nelle magliette di Zelensky da Pasqua, come simbologia legata al Rus di Kiev, entità politica considerata il più antico ente politico della zona, insistente sul suolo di Ucraina, Russia europea, Bielorussia, Moldavia, Polonia, Lituania, Lettonia ed Estonia orientali

A volerci cercare un significato dietrologico, potremmo quindi ipotizzare sia una risposta alla bizzarra teoria di Putin per cui l’Ucraina “non esiste” e solo la Russia di Stalin avrebbe creato artificialmente la sua storia

Storia che ora cerca faticosamente di fermare alla parola “nazismo” ignorando quasi millecento anni di storia. Gran parte dei quali privi della Russia.

