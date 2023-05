No, gli aborti nel Regno Unito non sono aumentati del 9,3% nel 2021

Ci segnalano i nostri contatti un messaggio secondo cui gli aborti nel Regno Unito sono aumentati del 9,3% nel 2021. In realtà si tratta di una traduzione di un simile tweet inglese che, traducendo, compie qualche confusione.

Innanzitutto, le cifre non tornano, e l’incremento citato nel tweet in lingua inglese parla della IVG e non dell’aborto in generale.

Andiamo coi calcoli: nel 2020 a fronte di 613.936 nascite ci sono stati 210.860 aborti, con una percentuale del 34.34%. Nel 2021 invece a fronte di 624.828 nascite ci sono stati 214.256 aborti, con una percentuale del 34.29%.

Non si riscontra quindi il presunto aumento del 9,3% riscontrato.

Si riscontra un aumento, a cercarlo, nel “gruppo E” delle IVG, quello basato sul rischio di potenziali complicazioni date da deformità del feto tale da suscitare il rischio di un handicap, 3.370 nel 2021 e 3.083 nel 2020.

Peraltro il dato sia delle IVG che degli aborti spontanei risulta del tutto scollegato dalla campagna vaccinale, in quanto una richiesta di accesso agli atti dell’Ottobre 2021 riporta

Non esistono alcune evidenze in grado di suggerire un incremento di aborti o nascite premature legate all’uso di vaccino COVID19 in gravidanza.

Cosa di cui avevamo parlato a suo tempo, ad esempio qui.

Il tweet esaminato contiene inoltre un riferimento al presunto “Pfizergate”, teoria per cui il vaccino sarebbe stato nocivo per le donne incinta in quanto “non testato”, che esaminammo a suo temo e per cui rimandiamo al link indicato.

Conclusione

No, gli aborti nel Regno Unito non sono aumentati del 9,3% nel 2021, il dato deriva da errori di lettura su statistiche relative all’IVG.

