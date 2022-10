No, Donald Trump non è tornato su Twitter ringraziando Elon Musk

Donald Trump è tornato su Twitter? No, ma secondo alcuni utenti social il tycoon sarebbe stato riammesso dopo il blocco imposto dalla piattaforma a seguito dell’assalto a Capitol Hill. Eppure ciò che vediamo nello screenshot che sta circolando su alcuni profili potrebbe somigliare a un tweet pubblicato dall’ex inquilino della Casa Bianca.

Ricordiamo che il blocco di Donald Trump è stato motivo di riflessione da parte di Elon Musk, il quale si era detto contrario al “permaban” ma aveva precisato: “Questo non significa che tutti possano dire ciò che vogliono”, anche se il capo di SpaceX ha ammesso che preferirebbe una sospensione temporanea.

Parliamo di Elon Musk perché il suo nome è presente in un tweet attribuito a Donald Trump, che dunque sarebbe tornato su Twitter.

Il tweet

“Thank you Elon Musk, I’m Back“, questo il tweet attribuito a Donald Trump, letteralmente: “Grazie Elon Musk, sono tornato”.

Il nome utente è @realDonJTru, differente dal @realDonaldTrump con il quale il tycoon navigava su Twitter. Secondo questo presunto tweet dell’ex presidente degli Stati Uniti, quindi, il merito del suo ritorno sulla piattaforma sarebbe tutto di Elon Musk.

Donald Trump non tornerà su Twitter

Ricordiamo che Donald Trump, nell’aprile 2022, ha riferito che non sarebbe tornato su Twitter. Il tycoon, infatti, nell’ottobre 2021 ha aperto un suo social, Truth Social, che solo negli ultimi giorni è stato accettato da Google per il Play Store.

Ricordiamo che l’acquisizione di Twitter da parte di Elon Musk non si è ancora conclusa. Recentemente, inoltre, Musk è di nuovo finito sotto indagine per via della sua condotta all’interno dell’operazione, come riporta Ansa.

Quindi?

Parliamo di bufala, e aggiungiamo che il presunto nuovo account Twitter di Donald Trump (@RealDonJTru) risulta sospeso. I colleghi di Reuter hanno fornito una versione archiviata del profilo, che risulta online dall’agosto 2022.

Ancora, è una bufala in quanto – ripetiamo – l’acquisizione di Twitter da parte di Elon Musk non si è ancora conclusa, dunque è falso sostenere che Trump sia tornato sulla piattaforma con l’aiuto del capo di Tesla.

Questa notizia è stata trattata anche dai colleghi di Facta.

