Ci segnalano i nostri contatti una serie di condivisioni per cui “CARITAS non sbatte i poveri senza SGP al gelo”.

Informazione del tutto inveritiera, e nociva, specialmente in questo periodo di povertà e quando, col gelo ancora presente in tutt’Italia, l’opera di assistenza di CARITAS e Comunità S. Egidio si rende preziosa.

Opera che CARITAS non ha mai smesso. Neppure dopo l’entrata in vigore delle ultime misure di contrasto al COVID.

Basta guardare la pagina “Green Pass e Servizi Caritas – Aggiornamenti indicazioni” per scoprire che

Per quanto riguarda gli utenti/ospiti confermiamo che per accedere ai vari servizi Caritas, considerati essenziali, non va richiesta la certificazione verde. Se nel corso dei colloqui veniste a sapere che la persona non è vaccinata è opportuno provare a verificarne le motivazioni e aiutarla a superare eventuali ostacoli di comprensione o burocratici. Il sito “Prendersi Cura” può supportarvi in questa azione informativa.

Quindi no, la CARITAS non sbatte i poveri senza SGP al gelo.

Al più, si occuperà di spiegare ad esempio ad un mendico incapace di parlare la lingua o senza documenti di procurargli il necessario per accedere ai centri vaccinali, fornendo mediante aiuto fisico e umano le stesse indicazioni già redatte in guide utili qui e qui.

La Comunità di Sant’Egidio conferma che

Non lasciamo solo nessuno: famiglie, anziani, persone senza dimora.

Hanno bisogno di aiuti alimentari e di prodotti utili per proteggersi dal contagio.



Le nostre mense per i poveri sono rimaste aperte, adottando le nuove misure di precauzione. Il cibo da asporto è distribuito nelle cene itineranti, insieme a mascherine e gel. Le “spese solidali” sono una mobilitazione di tanti per non far mancare il cibo a chi affronta, anche per la prima volta, una situazione di bisogno.