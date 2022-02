“Niente gnocche vax”: la risposta in un tweet

“Niente gnocche vax” recita una bizzarra felpa indossata da un novax. E noi abbiamo avuto modo di osservare le grossolane intersezioni tra l’universo novax ed una sfera della sessualità goffa, quasi adolescenziale.

Ad esempio la curiosa teoria presente nelle chat novax italiane, a metà tra l’hentai harem giapponese e il Dottor Stranamore, per cui il sangue puro dei novax li renderebbe delle irresistibili dinamo sessuali in grado di conquistare e sottomettere l’universo femminile col loro animalesco fascino magnetico e i loro fluidi corporei esenti dall’odiato “vax”.



Da non distinguersi dall'”effetto Magneto” dei “sierati”, naturalmente

Pare che tale illusione di sensualità non sia presente solo nel Belpaese, come dimostra questo vivace scambio di battute avuto tra un account novax americano ed un account di un’utente vaccinato.

Succede quindi che, oltreoceano, una scrittrice, Anna Maria Stepehens esibisce due virgulti di mascolinità novax colti in fallo con “ilari” magliette che espongono proprio tale diffuso sentimento.

Lo scopo è proprio suscitare una discussione, alla quale un’utente Twitter ha replicato con una risposta ancora più virale della galleria di immagini originale.



Looks like my vaccination and booster are protecting me in ways I never imagined.

— Rhonda Deal (@RJDeal) February 4, 2022